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〈南部〉11目螺旋織網室 紅龍果防害新利器

2017-01-06

鳳試所開發 解決缺工問題

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年紅龍果因氣候減產近四成，拍賣價昨每公斤飆到二百一十五元，經濟產值逼近百億元，但因台灣是東方果實蠅疫區，仰賴人工套袋隔絕病蟲害，農委會鳳試所推出十一目螺旋織網室，歷經三個颱風考驗，防蟲、鳥啄、猴害，每公頃年省四十萬元，解決農業缺工問題。

全國紅龍果種植面積二千多公頃，產量近四千四百萬公斤，因去年氣候異常，碰到三個颱風侵襲，造成今年全國紅龍果減產近四成，量少價揚，價格比去年上漲二至三成，拍賣價昨每公斤飆到二百一十五元，隨著農曆過年將至，價格後勢看漲，經濟產值逼近百億元。

由於台灣是東方果實蠅疫區，紅龍果在成熟期前仰賴人工套袋隔絕蟲害，尤其紅龍果產期較長，半年可生產十二批以上花果，堪稱勞力密集的農業，農工一天最高一千五百元，若以每人一天一千二百元計算，每年光僱用農業人力，每公頃要花費四十萬元。

防蟲鳥猴害 歷經颱風考驗

尤其農業缺工嚴重，有錢不一定僱得到工，鳳試所推出十一目螺旋織網室，並以固定式結構搭法，節省人工套袋的成本支出，去年歷經三次颱風考驗，還可預防蟲害、鳥啄，連猴子看到溫室織網，也怕被抓、逃之夭夭。

果農謝明村指出，他務農二十多年，要做就要做到最好，搭建十一目螺旋織網室，種植十三公頃紅龍果，宛如植物工廠，讓他不受天災影響，颱風過後重創產業，唯獨他保有戰力，隔絕天災、蟲害，在市場上一枝獨秀，打響口碑成為指標。

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  • 鳳試所開發十一目螺旋織網室，解決紅龍果農業缺工。 （記者陳文嬋攝）

    鳳試所開發十一目螺旋織網室，解決紅龍果農業缺工。 （記者陳文嬋攝）

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