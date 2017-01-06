〈南部〉11目螺旋織網室 紅龍果防害新利器
2017-01-06
鳳試所開發 解決缺工問題
〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年紅龍果因氣候減產近四成，拍賣價昨每公斤飆到二百一十五元，經濟產值逼近百億元，但因台灣是東方果實蠅疫區，仰賴人工套袋隔絕病蟲害，農委會鳳試所推出十一目螺旋織網室，歷經三個颱風考驗，防蟲、鳥啄、猴害，每公頃年省四十萬元，解決農業缺工問題。
全國紅龍果種植面積二千多公頃，產量近四千四百萬公斤，因去年氣候異常，碰到三個颱風侵襲，造成今年全國紅龍果減產近四成，量少價揚，價格比去年上漲二至三成，拍賣價昨每公斤飆到二百一十五元，隨著農曆過年將至，價格後勢看漲，經濟產值逼近百億元。
由於台灣是東方果實蠅疫區，紅龍果在成熟期前仰賴人工套袋隔絕蟲害，尤其紅龍果產期較長，半年可生產十二批以上花果，堪稱勞力密集的農業，農工一天最高一千五百元，若以每人一天一千二百元計算，每年光僱用農業人力，每公頃要花費四十萬元。
防蟲鳥猴害 歷經颱風考驗
尤其農業缺工嚴重，有錢不一定僱得到工，鳳試所推出十一目螺旋織網室，並以固定式結構搭法，節省人工套袋的成本支出，去年歷經三次颱風考驗，還可預防蟲害、鳥啄，連猴子看到溫室織網，也怕被抓、逃之夭夭。
果農謝明村指出，他務農二十多年，要做就要做到最好，搭建十一目螺旋織網室，種植十三公頃紅龍果，宛如植物工廠，讓他不受天災影響，颱風過後重創產業，唯獨他保有戰力，隔絕天災、蟲害，在市場上一枝獨秀，打響口碑成為指標。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
台灣好菜頭 遊安南區拔蘿蔔
安南區「台灣好菜頭觀光蘿蔔園」昨天開放拔蘿蔔，吸引大批人潮，不少團體也組團來一日遊同樂，在地學東國小則由校長鄭勝男帶領全校師生一起拔蘿蔔，推…
網友回應
熱門新聞
- 賴清德循朱立倫模式選新北？周玉蔻笑了
- 政治路下一步？ 賴清德：對我好就不要提早講
- 王金平 促黨部主委早日直選
- 《日內瓦錶展預覽》霜金工藝
- 《金雞報喜》9
- 籃網今拚止敗 無法託付豪小子
- 慘！深夜輾過裸屍 ～原來是豬
- 才取消又被吹 魏少技術犯規上雙
- 影響35％企業 林揆︰物價不致全面上漲
- 色老闆指侵女下屬 還偷走對方內褲「留念」
- 剛用50鋼管辣妹替父送行 董國誠盜電被判6月
- 《日內瓦錶展預覽》復古青銅
- 4個月軍訓役 須下部隊了
- 自由廣場》協尋勞團代表
- 痛！警噴辣椒水制伏 醉漢︰你給恁北開槍？
- 張淑晶又爆爭議 欠貨款反誣人恐嚇
- 《日內瓦錶展預覽》妙音響時
- 前SPEED主唱今井繪理子 最多金女議員
- 公平會查不當漲價 餐飲業列首波
- 藍鈞天錶襯年歲 經典簡約
- 自由廣場》小英之友搞不懂勞動部
- 自由談》台灣是棋子或棄子？
- 澎湖船長捕魚去 2煞闖宅綑妻劫36萬
- 賭象棋輸1575萬 騙妻過戶房產還債
- 陳冠宇兩度牛棚 進度搶第1
- 陳鴻文斷開心魔 甩肉再出發
- 〈CES視界大戰〉日韓拚鬥高畫質電視 色彩超逼真
- 10個簡單保健訣竅 甩惱人的「冬季癢」
- 《日內瓦錶展預覽》功能進化
- 朵朵小語 好消息
- 張三衰中金曲魔咒 走了李四換血出輯
- 樂團沒錢買皮鞋... 纏黑膠帶上場
- 《金雞報喜》6
- 髒空氣凝聚 中台達紅害
- 「大王效應」》還沒「約定」大咖 「薪」情躁動
- 王少偉今年可能閃婚 對象是...
- 為保中國票房 陳玉勳撇挺台獨兩岸不討好
- 國巨12月營收月減9.4%
- 出道10年恐解散 Wonder Girls成員密謀跳槽
- 健康充電站─老年生活講座
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉11目螺旋織網室 紅龍果防害新利器
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分