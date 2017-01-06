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〈南部〉彩繪鞋義賣 東女師把愛心變大

2017-01-06

110雙今在台東醫院義賣

〔記者王秀亭／台東報導〕「想把獎金變大一點再捐。」獲第五屆教育大愛菁師獎的台東女中美術老師康毓庭，不只捐獎金，還號召美術班學生、校友及台東大學學生，以繪畫專長，將一百一十雙白色帆布鞋變成獨一無二的彩繪鞋，今天上午將在衛福部台東醫院義賣，所得幫助弱勢病患就醫。

去年台東女中參與教育部美感教育計劃，康毓庭讓東女學生利用壓克力顏料彩繪鞋子，並全數捐出義賣助台東醫院，用美感教育助人，獲得大迴響，康毓庭也因此獲獎。

康毓庭原本想把兩萬七千元獎金捐出，但一個轉念「把它變十倍大，受益者會更多」，與多位校友、親友提出再辦一次彩繪鞋義賣想法，獲得大力支持，遂把全部獎金拿來買帆布鞋及相關工具，東女美術班學生、校友及台東大學美產系學生義務加入彩繪帆布鞋陣容。

「每雙鞋都是創作品，沒有重複。」康毓庭說，帆布材質粗，也不能打底稿，不容易上色，但每位志願參與者都畫了兩、三雙，還有人畫五雙，許多善心人士一聽活動用意，成品還沒開畫就認捐，有人認捐後再將鞋子捐出義賣，藝人小S的婆婆黃秀真也捐三萬元認購，明天才義賣，已募得八萬元。

康毓庭表示，一百一十雙義賣帆布鞋精選十三雙義賣價一萬元，其中三雙將在今天活動現場競標，其餘彩繪鞋每雙一千五百元起跳，今年的鞋碼較多選擇，也準備十多雙男鞋，義賣所得捐台東醫院社服基金，扶助中低收入戶、清寒家庭及無依、路倒病人的醫療、照護及送餐等費用。

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  • 彩繪帆布鞋作者之一巫念芝的彩繪作品「捕夢網」，畫工精緻，讓人驚豔。（記者王秀亭攝）

    彩繪帆布鞋作者之一巫念芝的彩繪作品「捕夢網」，畫工精緻，讓人驚豔。（記者王秀亭攝）

  • 台東女中美術老師康毓庭透過彩繪鞋義賣，讓獎金發揮更大效益，也把愛心變大。（記者王秀亭攝）

    台東女中美術老師康毓庭透過彩繪鞋義賣，讓獎金發揮更大效益，也把愛心變大。（記者王秀亭攝）

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