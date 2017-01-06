〈南部〉陳年花雕熱銷 企業年終搶百甕
2017-01-06
20年前停產黃酒 因新產品翻身
〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣菸酒公司於廿年前停止生產黃酒，庫存在台酒台中廠、屏東廠內的花雕酒乏人問津，為了消化庫存，台酒推出花雕系列泡麵，沒想到意外創造年賣一千三百萬碗佳績，連帶讓花雕酒銷售長紅，歲末年終，不少企業一買就是一百甕，如今全台只剩屏東廠有二十萬甕庫存量。
台酒屏東廠廠長丘新華說，二十年前因黃酒市場銷售不如預期，決定停產，當時主要生產花雕酒的是台中廠與屏東廠，為了消化庫存，公司近年開發花雕酒相關產品，包括花雕系列泡麵及酒廠內的花雕蹄膀等，因為產品熱銷，買來單喝或以酒入菜的客群也跟著成長。
每甕二十七公升的花雕酒，售價一萬八千元，新酒入甕時，酒體呈現淡黃色，隨著時間慢慢熟成，現在開甕的花雕呈現漂亮深琥珀色澤，喝起來不嗆辣，溫潤口感唇齒留香。
台酒屏東廠 剩20萬甕庫存
丘新華表示，目前僅有屏東廠有大量花雕酒庫存，每季會有大貨車到廠運載兩、三萬公升製作泡麵用的花雕酒包，全廠現在還剩二十萬甕，近來常有公司大量購買，在尾牙、春酒宴席犒賞員工，一次買十幾甕到逾百甕都有。
丘新華指出，花雕酒的用量不穩定，很難估算什麼時候會喝光，目前公司尚無生產計畫，所以陳年花雕可以說是喝一甕、少一甕！
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