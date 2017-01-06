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〈南部〉金峰天空步道 春節前重開放

2017-01-06

去年颱風接連來 毀損嚴重

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣金峰鄉公所在嘉蘭村貼壁懸空打造一條天空步道，去年因颱風接連來襲，致大片擋石網毀損，步道護欄及路面透視觀景玻璃等設施被砍殘，公所災後僱工修繕，大部分都已完成，僅剩鐵工及油漆等細部，預訂春節前開放。

九十八年莫拉克颱風造成嘉蘭村七十餘戶民宅與兩側防波堤被沖毀，災後耗資四十七億兩千萬元重建，不但完建了東、西兩側基地永久屋、防汛堤防、拉灣和拉冷冷橋等，連原為激流沖激的山壁，公所也沿壁堆築約五層樓高的土砂，打下地錨，灌漿鋪泥建造全長逾兩百公尺的「天空步道」。

嘉蘭村是離災不離村的重建典範，在太麻里溪畔建立單車道及天空步道，為在地觀光發展帶來效益，前總統馬英九去年三月曾抵東體驗；因山頂時有野生動物行走，加上天候影響，發生落石，為了遊客安全，公所封道架設擋石網，未料開放通行後，遇尼伯特、莫蘭蒂等颱風接連來襲，大片擋石網毀損，步道護欄及路面透視觀景玻璃等設施也破損，再封道修繕至今。

鄉長宋賢一表示，修繕工程已大致完峻，僅細部收尾工程，農曆春節前就會開放，歡迎鄉親結伴共賞嘉蘭村的秀麗山川與明媚風光。

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  • 金峰鄉天空步道因颱風接連來襲而嚴重毀損，公所僱工修繕，農曆春節前將開放通行。（記者陳賢義攝）

    金峰鄉天空步道因颱風接連來襲而嚴重毀損，公所僱工修繕，農曆春節前將開放通行。（記者陳賢義攝）

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