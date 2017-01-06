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〈南部〉一例一休爭議 賴清德：輔導代處罰

2017-01-06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕勞工一例一休、加班費計算方式修正已經上路，台南市長賴清德說，相關法令繁瑣，為避免引起紛擾，初期將以輔導優先取代直接開罰，以免業者因不諳新法令規定受罰，也請勞工局提出積極作為，好好宣傳，建構勞工、產業及社會多贏的勞動環境。

賴清德認為，政策推動要獲得全民支持，相關單位要對外說明清楚，公開各種諮詢管道，並主動提供輔導，將由勞工局安排辦理大型宣導會，向市民及公司、企業雇主提供完整及正確資訊，健全勞動環境，進而讓公司、企業都能配合新修正的勞動法令。

賴清德也說，為了增加南市勞動檢查質能，今年初勞工局加緊腳步成立勞動檢查中心，提報銓敘部、考試院核備，以利人員就位，並持續向中央爭取勞動安全業務授權，保障南市勞工勞動權益及勞動安全。

市府說，勞工局近期也將密集宣導，除了到各大工業區舉辦十三場宣導會，邀請各行各業參加，也將結合教育、客運、醫療保健業再各加辦一場宣導會。

市府說，有鑑於小型服務業、餐飲業、五人以下事業單位等，對於修法後資訊的取得較為不易，勞工局也設計「勞動基準法自主檢核表」，放在勞工局網站供下載檢視，也將透過郵寄、電視跑馬燈加強宣導，並利用「台南工作好找」App提供勞基法修正服務專區，讓勞資雙方滑手機就能對法令修正重點都有所了解。

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