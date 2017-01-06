〈南部〉拒談下一步 賴清德低調再低調
2017-01-06
〔記者洪瑞琴／台南報導〕市長賴清德政治之路下一步，外界紛傳他將接任行政院院長或副院長、總統府秘書長，再攻取雙北市長，各種版本傳言「滿天飛」，讓他不禁曾向身邊的人說：「若是對我好，就不要提早講這些。」
民進黨人士透露，以賴清德的「堅持」風格，不會輕易接受別人的安排，即使必須有所抉擇，接下剩餘任期的代理市長人選，也要等到中央找到他「點頭首肯」的合適人選後才可能北上，並且取得總統蔡英文默契，現在各種說法都只是黨內派系放風聲逼賴清德表態，他只能低調再低調。
黨內人士分析，二○一八年直轄市長選舉牽動南市立委補選，賴清德的加持能量及支持動向之外，所屬的新系與黨中央對整個政治版圖互動發展，也讓賴的抉擇增添變數。
有意競選下屆台南市長的立委們早已積極部署，對於賴清德是否提早入閣，看法差異很大；有人認為，以賴的民調高人氣，犯不著先赴中央接任新職「過水」，明年接受徵召選台北市長就行。
也有人推測，賴清德若要攻取雙北，也須有充分正當理由離開台南，行政院長及總統府秘書長責重事繁，政治生命「耗損大」，接任行政院副院長「養望地位」再上一層樓，才是最恰當途徑。
但賴清德目前避談動向，也一再表明堅守市政工作，南鐵地下化、震災復原重建及開展各項重大建設，才是他心頭所繫重擔。
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