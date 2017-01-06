〈南部〉台南》綠將拚市長初選 春聯拜年兼拜票
〔記者王涵平、楊金城、洪瑞琴、林孟婷、王捷／台南報導〕金雞年報到，也吹起二○一八市長初選戰火號角？有意參選下屆台南市長的立委黃偉哲、陳亭妃都已推出雞年春聯，也都各有兩個版本供選取；而市長賴清德的「十方富貴」春聯已公布，七十萬份除了送到台南家戶，會不會也隨著他的政治動向「攻進雙北市」？同樣備受注目。
賴清德市長的春聯將隨同他「給市民的一封信」，預計十一日發送各家戶，至於雙北市民是不是會拿到？民政局說，依往年慣例，如果有外縣市鄉親留訊索取，也會寄送，跟選舉無關。
引起話題的總統蔡英文春聯「自自冉冉、歡喜新春」，民進黨黨中央還未送到地方黨部，但傳出可能要辭去副市長、專心參選市長的民進黨市黨部主委顏純左，已先與蔡主席聯名加碼送春聯與「雞祥如意」紅包袋，加分宣傳不在話下。
立委黃偉哲也準備了兩款春聯「金雞報喜」、「恭賀新禧」和年曆小卡，贈送鄉親拜年，他說，許多選民數週前就來詢問春聯的事，這次他印了兩款，「金雞」圖案中還有隱藏版數字2017，還印發名片大小的年曆小卡，上面有「幸福城市，信賴選哲」字樣，小巧方便攜帶。
立委陳亭妃則是邀書法家及知名設計師印製兩款「雞翔如意」賀年春聯，意象版中的鳳凰圖騰昂首細觀、振翅高飛，取「吉祥如意」好兆頭，也意味著新的一年台南起飛、帶領大家繼續向上發展；而卡通版中，Ｑ版妃妃行拱手禮拜年，旁邊還跟著兩隻大雞、小雞，模樣十分俏皮可愛。
立委林俊憲選擇的春聯題字是「十全十美」，預計日內發出。立委葉宜津則說，今年發放以元字為主的系列小紅包預計月中會到貨，屆時再發送。立委王定宇則表示，春聯選字還未定稿，日內公布，也會發送小紅包。民進黨中央黨部副秘書長李俊毅也有意參選下屆市長，服務處說，今年沒有要發放春聯，但可能會發送吉祥吊飾，增添新年喜氣，但目前都還沒有定案。
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