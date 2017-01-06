〈南部〉《觀察筆記》台灣當自強

2017-01-06

中國航母遼寧號航進台灣海峽嗎？

這是台灣當前最夯的國防議題，應該會延燒一陣子直到通過或是另走他途之後。

遼寧號雖非頭一回進入海峽，卻是成軍成戰鬥群後的頭一回，也是蔡英文總統就職後的頭一次，更是中國九二共識考題來的首遭。

如果是這樣，那麼具有強烈的威嚇用意，擺明濃郁的挑釁氛圍，而且是正面嗆聲。台灣國防部傳出消息說若航入海峽，數百枚飛彈會對準遼寧號。

我國的軍方至此還沉默是金的話，人民的鬱卒將無以復加的深。

說話，不是挑釁。但是表態，卻是不避戰的決心顯示。

台灣的飛彈屢經改良研發，在對空攔截、對地、對艦，陸上防衛、空戰，以及艦載上均極精準，數量與攻擊力在世界的名列前茅。

我們不會耀武揚威，可是也不該示弱到給敵人侵門踏戶羞辱；此際，正是對中國高唱要封鎖我國經濟的反省，是對自己機艦國造的反思！（資深記者黃明裕）