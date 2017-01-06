〈南部〉高雄監理所 9日起增週一夜間服務
2017-01-06
〔記者蔡清華／高雄報導〕不受一例一休影響，高雄市區監理所自元月九日起開辦車輛及駕照異動登記，週一夜間服務，讓平日忙於工作的民眾，可利用下班後辦理。
高雄市區監理所表示，所內適用勞基法的約聘及派遣人力並不多，實施多年的假日門市、下鄉考照、中午不休息等延時服務措施，都照常辦理，可提供民眾更多元的洽公選擇，紓解平日洽公人潮。
元月九日起，還新增了週一夜間櫃台，延時上班到晚上七時，可供上班族更多元的選擇。
監理所提醒民眾，辦理駕照或汽機車異動應備證件一定要帶齊，還有涉及違規罰鍰、牌照稅與燃料費繳納、出廠五年以上機車與十年以上汽車過戶前應先辦理車輛檢驗，或是動保設定或塗銷等相關作業，民眾可先來電洽詢或至監理所網站查詢。
夜間門市服務時間為每週一下午五時至七時，應備證件及相關作業說明資料公布於「高雄市區監理所網頁─車輛專區─汽機車牌照、駕駛人專區─駕照管理」，洽詢電話：07-3613161分機213、279。
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