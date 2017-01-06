〈南部〉上月增601人 高雄去年人口逆轉正
2017-01-06
比前年多453人
〔記者葛祐豪／高雄報導〕已連續兩年負成長的高雄市人口數，去年前十一月仍減少一四八人，但十二月逆轉正，單月大增六○一人，使得全年增加四五三人，解除連三年負成長的警報。
截至去年十一月底，高雄人口數達二七七萬八七七○人，比去年同期減少一四八人，當時外界憂高雄市人口恐連三年負成長。
不過，市府當時有信心的表示，從去年下半年起，高雄人口每個月都增加，「外移有趨緩現象，全年人口年底有機會轉正」。
市府果然「神預測」，根據高雄市民政局最新統計，去年十二月高雄市人口達二七七萬九三七一人，比十一月增加六○一人，也使得高雄市全年人口數逆轉正，反而比前年增加四五三人。
以行政區而言，全市人口最多的行政區是鳳山區，達卅五萬七六五三人，其次是三民區，人口數卅四萬四八五七人。
副市長許立明強調，戶籍人口不見得反映在常住人口上，近十年來，高雄市勞保投保人口從九十六．五萬增加到一百一十一萬人，共增加了十四萬五千人，而同期勞動力也增加八萬多人，顯示高雄維持穩定的就業環境，帶來實際長住的人口增加，這應該比戶籍人口更正確。
許立明指出，市府會持續對人口問題提出對策，在自然增加部分，會就生育津貼檢討，擬定更有誘因方案來促進生育，另在社會結構、產業結構方面也會更努力，吸引年輕人移居高雄。
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