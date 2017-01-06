| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉上月增601人 高雄去年人口逆轉正

2017-01-06

比前年多453人

〔記者葛祐豪／高雄報導〕已連續兩年負成長的高雄市人口數，去年前十一月仍減少一四八人，但十二月逆轉正，單月大增六○一人，使得全年增加四五三人，解除連三年負成長的警報。

截至去年十一月底，高雄人口數達二七七萬八七七○人，比去年同期減少一四八人，當時外界憂高雄市人口恐連三年負成長。

不過，市府當時有信心的表示，從去年下半年起，高雄人口每個月都增加，「外移有趨緩現象，全年人口年底有機會轉正」。

市府果然「神預測」，根據高雄市民政局最新統計，去年十二月高雄市人口達二七七萬九三七一人，比十一月增加六○一人，也使得高雄市全年人口數逆轉正，反而比前年增加四五三人。

以行政區而言，全市人口最多的行政區是鳳山區，達卅五萬七六五三人，其次是三民區，人口數卅四萬四八五七人。

副市長許立明強調，戶籍人口不見得反映在常住人口上，近十年來，高雄市勞保投保人口從九十六．五萬增加到一百一十一萬人，共增加了十四萬五千人，而同期勞動力也增加八萬多人，顯示高雄維持穩定的就業環境，帶來實際長住的人口增加，這應該比戶籍人口更正確。

許立明指出，市府會持續對人口問題提出對策，在自然增加部分，會就生育津貼檢討，擬定更有誘因方案來促進生育，另在社會結構、產業結構方面也會更努力，吸引年輕人移居高雄。

廣告
  • 高雄市去年人口逆轉正，小增四五三人，圖為哈瑪星舉辦的活動，人潮滿滿。（記者葛祐豪攝）

    高雄市去年人口逆轉正，小增四五三人，圖為哈瑪星舉辦的活動，人潮滿滿。（記者葛祐豪攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
台灣好菜頭 遊安南區拔蘿蔔

安南區「台灣好菜頭觀光蘿蔔園」昨天開放拔蘿蔔，吸引大批人潮，不少團體也組團來一日遊同樂，在地學東國小則由校長鄭勝男帶領全校師生一起拔蘿蔔，推…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：〈南部〉上月增601人 高雄去年人口逆轉正


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.