〈南部〉亞洲新灣區 打造文創貨櫃聚落
2017-01-06
〔記者葛祐豪／高雄報導〕亞洲新灣區在搞什麼「櫃」？最近路過高雄市復興三路上IKEA北側的人，都很好奇堆疊的五顏六色、大小貨櫃，到底要做什麼？高市都發局表示，這是新景點─亞洲新灣區貨櫃聚落，三個月後就要正式與市民見面！
彩色貨櫃堆疊 佔地廣達七千坪
位於復興三路、中華五路口的亞洲新灣區貨櫃聚落，與高雄展覽館、市圖總館及IKEA、家樂福、台鋁MLD、COSTCO等大型商場串連一氣，佔地廣達七千坪。
可辦展演、論壇、手作等活動
高雄市都發局長李怡德表示，隨著亞洲新灣區的公共建設陸續完成，民間也陸續投入開發，市府以自有土地，打造出一個兼具展覽、論壇、共同創作與培植青年的創意空間，以構築「亞洲新灣區樣品屋」的概念，展示高雄港灣轉變歷程與發展願景。
李怡德說，貨櫃具有易於組合、堆疊及改造的特性，象徵高雄港都的城市意象，市府從二○○一年舉辦貨櫃藝術節以來，呈現出許多讓人驚艷的作品，現在的貨櫃不僅好看，也更好用，民眾走入貨櫃聚落，就能體驗港灣生活氛圍。
目前這片大草皮開放空間，還在進行最後施工，都發局呼籲民眾耐心等待，切勿擅自進入，以免發生危險。
亞洲新灣區貨櫃聚落完工開放後，將可體驗手作課程、觀賞小劇場或享用特色餐飲，也會舉辦藝文展演活動，甚或隨興找個貨櫃、一個人放空沉澱也行，屆時歡迎民眾走一趟，感受貨櫃空間的獨特魅力！
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