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〈南部〉助學金募不到1成 台東家扶愁錢

2017-01-06

風災影響 助學金增加到700萬

〔記者王秀亭／台東報導〕台東家扶中心「家扶．愛市集」將於二十一日在台東市南京路市民廣場舉辦，義賣物資募集到今天截止，仍缺可供義賣的全新家電用品，台東家扶中心表示，受到去年風災影響，有助學金需求的學生增加，全縣下學期預計需七百萬元，迄今籌募不到一成，盼透過義賣活動，吸引更多民眾關注與協助。

台東家扶中心在台東扶助一千六百戶經濟弱勢家庭、近三千名學子，受到去年尼伯特等颱風接二連三重創台東，農業、服務業都受到影響，導致家長的就業選擇減少，約有七成弱勢家庭因風災而減少收入，加上在外求學的大專生租屋、交通、生活費需求也增加，該中心籌募助學金從一學期六百萬元，增加到七百萬元。

台東家扶中心表示，去年起嘗試每個月固定一天在中心廣場舉辦創義市集，讓籌募助學金持續，寒假將至，擴大舉辦市集活動，計畫在二十一日上午九時至下午五時在台東市南京路市民廣場舉辦「家扶．愛市集」。

21日義賣 尚缺全新家電等用品

物資募集活動至今天下午，台東家扶中心指出，雖已有不少愛心人士捐贈義賣物品，目前全新家電用品、生活用品、3C電腦產品、傢飾寢俱、玩具、文具等市集物品的數量仍然不足，未來一週將由義工協助整理義賣品，二十一日當天除各式義賣品，也有不少縣內愛心店家也提供產品義賣，還有位民眾捐出經過尼伯特強風考驗的畫作，取名「重生」，盼為籌募助學金盡一份心力。

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