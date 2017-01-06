〈南部〉助學金募不到1成 台東家扶愁錢
2017-01-06
風災影響 助學金增加到700萬
〔記者王秀亭／台東報導〕台東家扶中心「家扶．愛市集」將於二十一日在台東市南京路市民廣場舉辦，義賣物資募集到今天截止，仍缺可供義賣的全新家電用品，台東家扶中心表示，受到去年風災影響，有助學金需求的學生增加，全縣下學期預計需七百萬元，迄今籌募不到一成，盼透過義賣活動，吸引更多民眾關注與協助。
台東家扶中心在台東扶助一千六百戶經濟弱勢家庭、近三千名學子，受到去年尼伯特等颱風接二連三重創台東，農業、服務業都受到影響，導致家長的就業選擇減少，約有七成弱勢家庭因風災而減少收入，加上在外求學的大專生租屋、交通、生活費需求也增加，該中心籌募助學金從一學期六百萬元，增加到七百萬元。
台東家扶中心表示，去年起嘗試每個月固定一天在中心廣場舉辦創義市集，讓籌募助學金持續，寒假將至，擴大舉辦市集活動，計畫在二十一日上午九時至下午五時在台東市南京路市民廣場舉辦「家扶．愛市集」。
21日義賣 尚缺全新家電等用品
物資募集活動至今天下午，台東家扶中心指出，雖已有不少愛心人士捐贈義賣物品，目前全新家電用品、生活用品、3C電腦產品、傢飾寢俱、玩具、文具等市集物品的數量仍然不足，未來一週將由義工協助整理義賣品，二十一日當天除各式義賣品，也有不少縣內愛心店家也提供產品義賣，還有位民眾捐出經過尼伯特強風考驗的畫作，取名「重生」，盼為籌募助學金盡一份心力。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
台灣好菜頭 遊安南區拔蘿蔔
安南區「台灣好菜頭觀光蘿蔔園」昨天開放拔蘿蔔，吸引大批人潮，不少團體也組團來一日遊同樂，在地學東國小則由校長鄭勝男帶領全校師生一起拔蘿蔔，推…
網友回應
熱門新聞
- 賴清德循朱立倫模式選新北？周玉蔻笑了
- 政治路下一步？ 賴清德：對我好就不要提早講
- 王金平 促黨部主委早日直選
- 《日內瓦錶展預覽》霜金工藝
- 《金雞報喜》9
- 籃網今拚止敗 無法託付豪小子
- 慘！深夜輾過裸屍 ～原來是豬
- 才取消又被吹 魏少技術犯規上雙
- 影響35％企業 林揆︰物價不致全面上漲
- 色老闆指侵女下屬 還偷走對方內褲「留念」
- 剛用50鋼管辣妹替父送行 董國誠盜電被判6月
- 《日內瓦錶展預覽》復古青銅
- 4個月軍訓役 須下部隊了
- 自由廣場》協尋勞團代表
- 痛！警噴辣椒水制伏 醉漢︰你給恁北開槍？
- 張淑晶又爆爭議 欠貨款反誣人恐嚇
- 《日內瓦錶展預覽》妙音響時
- 前SPEED主唱今井繪理子 最多金女議員
- 公平會查不當漲價 餐飲業列首波
- 藍鈞天錶襯年歲 經典簡約
- 自由廣場》小英之友搞不懂勞動部
- 自由談》台灣是棋子或棄子？
- 澎湖船長捕魚去 2煞闖宅綑妻劫36萬
- 賭象棋輸1575萬 騙妻過戶房產還債
- 陳冠宇兩度牛棚 進度搶第1
- 陳鴻文斷開心魔 甩肉再出發
- 〈CES視界大戰〉日韓拚鬥高畫質電視 色彩超逼真
- 10個簡單保健訣竅 甩惱人的「冬季癢」
- 《日內瓦錶展預覽》功能進化
- 朵朵小語 好消息
- 張三衰中金曲魔咒 走了李四換血出輯
- 樂團沒錢買皮鞋... 纏黑膠帶上場
- 《金雞報喜》6
- 髒空氣凝聚 中台達紅害
- 「大王效應」》還沒「約定」大咖 「薪」情躁動
- 王少偉今年可能閃婚 對象是...
- 為保中國票房 陳玉勳撇挺台獨兩岸不討好
- 國巨12月營收月減9.4%
- 出道10年恐解散 Wonder Girls成員密謀跳槽
- 健康充電站─老年生活講座
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉助學金募不到1成 台東家扶愁錢
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分