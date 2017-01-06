〈南部〉製茶師憶阿公 茶枝焙茶送長輩
2017-01-06
〔記者王秀亭／台東報導〕二十四歲潘建州是鹿野鄉第三代製茶師傅，從小跟著阿公、父親學習製茶，阿公潘松雄罹癌後，潘建州決定傳承家業，日前準備鹿野地區農會冬茶評鑑的競賽茶時，憶起阿公對茶葉品質的堅持，將競賽茶挑出的茶枝，另以特殊工法焙茶，免費送縣內的老人養護機構及長輩，不到半個月就被索取一空，潘建州決定今年春茶競賽要再製作一批送長輩。
潘建州表示，阿公潘松雄從七十七年就在海拔一千五百公尺的南橫摩天嶺開墾種茶，自己從小就在茶的世界裡長大，也很有興趣，從國中起就跟著阿公、父親學製茶，製茶可以賺零用錢，但年輕時只想把賺來的「零用錢」，用來滿足自己的慾望，「懶得精進品質」。
五年前潘建州的阿公罹癌，父親年紀漸老，面對沒日沒夜的製茶工作，體力難以負荷，他決定扛起製茶重任，去年成立禪霧制茶，盼打響摩天嶺高山茶名號，未料阿公卻過世。
今年準備參加鹿野地區農會冬茶評鑑的競賽茶時，憶起阿公對茶葉品質的信念與堅持，將挑選出來的茶枝再另焙茶，沒有一般茶枝的火味，而是略帶清香，潘建州說，由於茶枝的兒茶素及咖啡因較一般茶葉少，適合長輩們飲用，這批茶枝因焙法特殊，可依一般的茶葉沖泡方式飲用。
潘建州表示，去年底與妻子討論後，將這批特殊培法的茶枝，免費送給縣內有需要的老人養護機構、宮廟或長輩，想不到大受歡迎，開心之餘決定要持續送茶枝，未來只要舉辦春茶、冬茶競賽，就會另製一批茶枝，免費送長輩。
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