〈南部〉扁蒲賣愈多賠愈多 農嘆離譜

2017-01-06

1箱拍賣72元 扣除管銷賠3元

〔記者葉永騫／萬丹報導〕菜價一直落，屏東縣萬丹鄉的扁蒲一公斤拍賣價昨天只有四元，一箱十八公斤賣得七十二元，扣除運銷等費用農民還得賠三元，萬丹鄉農會理事長黃正長說，政府應該想想辦法幫幫農民。

颱風加上天氣變化異常，蔬果種植都亂了套，昨天萬丹鄉加興村農林阿科將種植的扁蒲送到萬丹鄉拍賣市場運銷，每公斤只賣四元，一箱十八公斤只有賣七十二元，扣掉紙箱費用二十五元、運銷費用三十六元及市場管理費用四元，再加上運輸費用十元，得支付七十五元，每一箱還得自掏腰包三元，賣愈多賠愈多，讓農民都覺得很離譜，感嘆辛苦二個多月種出來的農作物竟然沒有任何價值，倒不如根除作肥料還比較省事。

萬丹鄉農會理事長黃正長表示，菜價大跌的主因是因為產量過剩所致，恐和政府推動一例一休也有關係，因為交易日減少會造成供貨量集中，量大就會下跌，連農民也被波及，這次菜價大跌，政府應該想想辦法。

萬丹鄉民代表洪宗麟除了協助農民販售疏菜外，也建議農會設立網路銷售平台，讓農產品能夠直接送到消費者手中。