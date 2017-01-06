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〈南部〉最後一年採菸葉 民眾菸田巡禮

2017-01-06

〔記者羅欣貞／高樹報導〕菸酒公司最後一次許可種菸，如無意外，今年應該是本土菸葉採收的最後一年，屏北地區菸田就要走入歷史了，屏東縣文化處最近帶領來自台灣各地對菸葉歷史有興趣的民眾，到屏東縣高樹鄉與菸農面對面，探訪即將消失的菸田。

屏北地區曾經是台灣菸葉重要產區，隨著產業逐漸沒落、菸害防制意識抬頭，一○六年農曆年前後，將是台灣菸酒公司最後一次收購菸草，許多種了一輩子菸葉的農民，已經準備好向這段歷史告別；文化處文資所去年至今年五月，也委託屏縣綠元氣產業交流促進會菸產業資源調查計畫，記錄屏縣菸業興衰。

老菸農講古 帶領見證歷史

屏東縣菸田目前以高樹鄉最多，總面積約六十四甲，菸農只剩下七十餘人，把握最後田調機會，綠元氣昨天安排「菸田．散步趣」活動，帶領來自北中南各地約三十位民眾，實地走訪高樹鄉菸田，近距離接觸菸葉、賞菸花。

高樹農民楊連榮種了五十年菸葉，他表示，種子在育苗室孕育五十多天，長成十幾公分的苗後移到田裡，約一百天後採收，一分地產量約二百五十公斤，因為從育苗、除菸花、施肥、除草，到採收、烘乾、分級，都需要龐大人力，所以過去有菸農間互相協助的「交工」文化。

參加活動的民眾還走訪舊菸樓、舊屏東菸廠，了解菸葉從種植到製菸的過程，有人說，菸業是台灣農村發展歷程的一部分，能夠在末代菸葉採收之際親探菸田，感覺就像見證了歷史一般。

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  • 巡禮末代菸田，民眾感覺就像見證歷史。（記者羅欣貞攝）

    巡禮末代菸田，民眾感覺就像見證歷史。（記者羅欣貞攝）

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