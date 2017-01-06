〈南部〉涉圍標工程 長治鄉長夫妻起訴

2017-01-06

涉勾結業者達15案 得標金近800萬

〔記者葉永騫／屏東報導〕民進黨籍屏東縣長治鄉長許玉秀與丈夫劉富榮、清潔隊員傅中，涉嫌與土木工程黃姓業者勾結，圍標長治鄉道路工程達十五案、總得標金額七百九十七萬八千元，取得八十六萬五千元回扣，屏東地檢署昨天依貪污治罪條例、違反政府採購法等罪嫌將許玉秀夫妻等九人起訴。

許玉秀否認收回扣 批檢方草率

許玉秀獲悉遭起訴後表示，工程發包過程合法，否認有收受回扣的事情，批評檢方只有傳訊一次就起訴太草率，希望法官審理時能還其清白。

屏東地檢署指調查，長治鄉長許玉秀前年及去年在辦理長治鄉道路工程時，授權行政室辦理招標業務，許玉秀及丈夫劉富榮合謀，由被稱為「秘書」的清潔隊員傅中為白手套，讓土木包工業者黃貴得以逼近底價九十八％以上的比率，標得長治鄉道路工程標案共十五案，總得標金額為七百九十七萬八千元，再以各工程標案金額十％到十二％之價格，多次向黃貴得收取賄款共計八十六萬五千元。

涉貪 包括白手套、業者9人被訴

檢方透露，工程在發包時，再由不法集團成員黃宥豐、李水木、黃競德等五人到場圍標，在長治鄉公所附近聚集，攔阻不是內定得標或陪標之廠商，使部分有意投標之廠商見狀放棄投標。傅中為掩人耳目，還利用屏東市某飲料店作為聯絡中心，與圍標集團成員聯繫均透過公用電話，避免手機遭監聽。

屏東地檢署去年九月發動警方與調查局大舉搜索，並傳喚十餘人到案，裁定許玉秀三十萬元交保、其夫劉富榮二十萬元交保，黃宥豐、黃貴得、傅中三人收押禁見，李水木、黃競德各交保三萬元。昨天依貪污等罪嫌將許玉秀夫妻等九人起訴。