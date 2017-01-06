〈北部〉慈院腦瘤標靶藥物 獲世界專利

2017-01-06

〔記者王錦義／花蓮報導〕在幹細胞治療腦神經病變領域，居全球領導地位的花蓮慈濟醫院長林欣榮獲選為著名國際再生醫學期刊《CELL TRANSPALNTATION》主編，其所擔任研發長的慈濟創新研發中心，針對惡性腦瘤、失智症、巴金森氏症、腦部損傷、出血性腦中風等疾病都有許多創新研究產生，例如惡性腦瘤「標靶作用」的藥物獲得世界專利，並通過美國FDA食品藥品管理局核准進行人體試驗，一旦成功對於腦瘤治療將是一大進步。

研發中心副研發長韓鴻志昨天分享最新的腦瘤藥物研發進度，他說，針對惡性腦瘤，目前團隊研發具有「標靶作用」的藥物，已經獲得世界專利，並通過美國FDA（Food and Drug Administration, 食品藥品管理局）核准進行人體試驗，希望能為病人多盡點力。研究部副主任馮清榮則是分享團隊研發的「幹細胞佐劑（Mitoburst）」已能實際投入幹細胞培養，還有目前研究「神經胜肽尿皮素」應用於治療腦損傷及巴金森氏症的最新成果。

林欣榮說，目前幹細胞在醫學上最主要的應用方式有兩種方向，一種是再生醫學，一種是癌症醫學，而慈濟創新研發中心也朝著醫療新技術及新藥的製造目標邁進「不只要讓世界看到台灣，更要讓台灣在世界上發光！」

林欣榮強調，去年全球醫院網路排名（CSIC The Ranking Web of World Hospitals）中排名亞洲第一、全球第十三位。