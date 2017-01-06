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〈北部〉歷經81年 社區里民見證興衰

2017-01-06

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣文化局指定的「縣定古蹟檢察長宿舍」，自民國廿五年落成啟用迄今，已經歷八十一個年頭，日式木構（和式）官舍結合西洋建築風格，在當年相當受到矚目，但隨著日本人撤退及八十二年新建檢察長官舍完工後，宿舍舊址逐漸沒落，如今文化局重啟修復，讓附近老一輩的社區里民，頓時勾起不少珍貴回憶。

檢察長宿舍現有土地三百一十六坪，建物面積四十五坪，自大門口進入後，有玄關、綠廊，室內格局更涵蓋客廳、接待室，格局方正、景色幽麗，文化局預計修復完成後，將會成為民眾一處很棒的文化體驗區。

國治里長林添貴見證了檢察長的宿舍興落，除感謝文化局及建築師的用心，維護老建築體外，還預期修復後的宿舍，將會成為保留花蓮歷史重要文物的新里程碑。

他說，過去宿舍有專人打掃、警察駐守，想混進去必須要有兩把刷子，因從小在附近長大，與當時日籍檢察官的兒子相當要好，甚至稱兄道弟，才有辦法經常造訪當時最風光的檢察長宿舍。

林添貴說，但隨著日本人撤離台灣，宿舍也逐漸沒落，房屋荒廢、雜草叢生，甚至一度成為垃圾集中區，擔任里長廿年來，常因宿舍附近的垃圾煩惱不已，感謝文化局能投入修復工作，未來將盡力協助歷史推廣，再現過去檢察長宿舍的真實面貌。

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