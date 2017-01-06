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〈北部〉花蓮縣定古蹟檢察長宿舍 下週一大整修

2017-01-06

〔記者王峻祺／花蓮報導〕歷經四年研究調查及規劃設計，花蓮縣定古蹟檢察長宿舍今年將進入修復工程階段，預計下週一動工，計畫總經費約二千多萬元，將利用生態修補方式，降低建築體危害，並加強日式建築防水、防蟲功能，預計明年三月重現風華。

花2千多萬 預計明年3月修復

具有八十一年歷史的檢察長宿舍，位在花蓮市三民街及節約街交叉口，現為市區精華地段，過去主要提供地方法院檢察署檢察長（日據時期稱「檢察官」，後改為「首席檢察官」，民國七十五年七月則稱「檢察長」）居住使用。

民國廿五年啟用的檢察長宿舍，屬於高等官第二種宿舍，是當時日西合併的折衷式住宅，目前外觀雖然老舊殘破，但仍可辨識建築體大致維持始建時的樣貌，九十七年由縣府指定為縣定古蹟，中國科技大學在一百零一完成調查研究，並由詹益忠建築師事務所規劃修復計畫，預定下週一正式動工。

近5年來辦理古蹟修復首例

檢察長宿舍依《文化資產保存法》規定，並獲得文化部一百九十萬元的補助後，經歷四年調查研究及規劃設計，目前將透過花東基金約二千六百七十萬元的挹注，進行修復工程，成功為花蓮爭取到近五年來辦理「古蹟修復」的首例。

花蓮縣長傅崐萁說，花蓮縣定古蹟「檢察長宿舍」，是日據時期花東地區最高司法機關「台北地方法院花蓮港支部」唯一的歷史證據，花東地區因有花蓮港支部的設置，民眾不必再舟車勞頓、耗費金錢，來往宜蘭、台北進行訴訟，對於地方發展極具貢獻。

花蓮縣文化局長陳淑美說，花蓮目前還有七十七處的古蹟及歷史建築，正在排隊等待各階段補助，檢察長宿舍的修復只是第一步，未來將會朝向街擴方向前進，串連花蓮市區內各古蹟空間，進駐更多藝文活動及特色產業，並邀請民眾一起投入相關古蹟保存維護再利用的工作。

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  • 民國25年啟用的檢察長宿舍，屬於高等官第二種宿舍，是當時日西合併的折衷式住宅，目前外觀雖然老舊殘破，但仍可辨識建築體大致維持始建時的樣貌。（記者王峻祺攝）

    民國25年啟用的檢察長宿舍，屬於高等官第二種宿舍，是當時日西合併的折衷式住宅，目前外觀雖然老舊殘破，但仍可辨識建築體大致維持始建時的樣貌。（記者王峻祺攝）

  • 檢察長宿舍現有土地三百一十六坪，建物面積四十五坪，自大門口進入後有玄關，室內格局更涵蓋客廳、接待室，格局方正。（記者王峻祺攝）

    檢察長宿舍現有土地三百一十六坪，建物面積四十五坪，自大門口進入後有玄關，室內格局更涵蓋客廳、接待室，格局方正。（記者王峻祺攝）

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