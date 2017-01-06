〈北部〉學習新版CPR 苗市辦19場訓練

2017-01-06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所推廣全民急救技能，邀請衛福部苗栗醫院、大千綜合醫院醫護人員，即日起到三月，在各里及社區活動中心，辦理十九場衛教訓練，讓鄉親熟悉新版高品質CPR（心肺復甦術）、哈姆立克法及AED（自動體外心臟電擊去顫器）操作，期許你我都能救命。

首場次於昨天在苗栗市公所舉辦，由衛福部苗栗醫院急診室主任蔡昌宏醫師主講，利用投影片、影片等教導，並有實務操作，市長邱炳坤與各課室職員專心學習。

蔡昌宏說，當一個人倒下，失去呼吸心跳，若身邊的人，懂得高品質CPR，鄰近也有AED裝置，存活率達八成，若兩者都沒有，只能仰賴消防隊救助，但消防隊員到場至少得花三到五分鐘，每一分鐘的時間，就讓患者存活率少一成。

邱炳坤說，近年來天候變化大，心肌梗塞奪命一瞬間，黃金急救時間很重要，萬一遇到洽公民眾發生事故，員工也能緊急應變救人一命。

公所表示，將於即日起到三月，陸續在中苗、建功、維新、水源、勝利、高苗、玉苗、清華、北苗、福麗、新英等活動中心及玉清宮香客大樓、天后宮、五福宮、安瀾宮、聖帝廟及嘉盛五文昌廟等寺廟、貓裏客家學苑等地辦理。場次時間請洽：037-331910，公所民政課。