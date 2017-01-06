| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉竹市眷村好味道 14日端百道年菜

2017-01-06

〔記者洪美秀／竹市報導〕眷村好味道，有錢吃不到！春節腳步近，新竹市文化局結合眷村特色，十四日將在金城一路、二路口的建功籃球場舉辦「眷村年菜好味道」活動，由眷村媽媽提供一百道拿手特色年菜，邀請市民品嚐大江南北不同滋味。

新竹市文化局表示，系列活動包括尋覓眷村年菜、眷村歡樂繪畫趣、眷戀美食金元寶DIY等。當天色香味俱全的一百道眷村特色年菜，有衝菜、拌菜、滷味、電鍋大餅、椒麻雞、麻婆豆腐、紅燒獅子頭、上海菜肉大餛飩及醬燒東坡肉、蒼蠅頭、椒香魚頭及酸菜白肉鍋等，每道佳餚都令人垂涎。

文化局表示，十四日當天將提供六百張美食兌換券，民眾只要持一○五年十一月到十二月或一○六年一到二月發票三張，就可兌換一張美食兌換券，現場領取眷村美食一份。

副市長沈慧虹說，新竹市曾經擁有四十七個眷村，高比例的眷村人口留下獨特的城市風貌，市府希望透過這類活動傳承眷村獨特文化與記憶。

眷村媽媽們在這次活動中，將美味私房料理，不藏私地與大家分享，並以「百宴年菜」為主軸，傳香早年竹籬笆內的各種家鄉味。

文化局表示，活動當天民眾可索取食譜，在過年期間料理出美味應景的眷村年菜，例如市議員鍾淑英擅長的「衝菜」（也有人稱「冲菜」或「嗆菜」）與眷村媽媽林譽華的菜肉大餛飩、張麗珊的紅燒獅子頭和電鍋大餅，董玉微的紅燒肉、滷豬腳等，都讓人吮指留香。

廣告
  • 新竹市文化局舉辦眷村年菜好味道活動，將有一百道眷村年菜佳餚，每道菜都是眷村媽媽的拿手菜。 （記者洪美秀攝）

    新竹市文化局舉辦眷村年菜好味道活動，將有一百道眷村年菜佳餚，每道菜都是眷村媽媽的拿手菜。 （記者洪美秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
春節收垃圾 竹縣排定時程

新竹縣政府環保局表示，農曆春節期間，十三鄉鎮市除五峰鄉提早自除夕（廿七日）停收垃圾，其他鄉鎮市都是廿八日（大年初一）才開始停收，二月一日（大年初五）恢復正常收運。但北埔、橫山鄉清潔隊員，年假只休到一月…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：〈北部〉竹市眷村好味道 14日端百道年菜


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.