〈北部〉竹市眷村好味道 14日端百道年菜

2017-01-06

〔記者洪美秀／竹市報導〕眷村好味道，有錢吃不到！春節腳步近，新竹市文化局結合眷村特色，十四日將在金城一路、二路口的建功籃球場舉辦「眷村年菜好味道」活動，由眷村媽媽提供一百道拿手特色年菜，邀請市民品嚐大江南北不同滋味。

新竹市文化局表示，系列活動包括尋覓眷村年菜、眷村歡樂繪畫趣、眷戀美食金元寶DIY等。當天色香味俱全的一百道眷村特色年菜，有衝菜、拌菜、滷味、電鍋大餅、椒麻雞、麻婆豆腐、紅燒獅子頭、上海菜肉大餛飩及醬燒東坡肉、蒼蠅頭、椒香魚頭及酸菜白肉鍋等，每道佳餚都令人垂涎。

文化局表示，十四日當天將提供六百張美食兌換券，民眾只要持一○五年十一月到十二月或一○六年一到二月發票三張，就可兌換一張美食兌換券，現場領取眷村美食一份。

副市長沈慧虹說，新竹市曾經擁有四十七個眷村，高比例的眷村人口留下獨特的城市風貌，市府希望透過這類活動傳承眷村獨特文化與記憶。

眷村媽媽們在這次活動中，將美味私房料理，不藏私地與大家分享，並以「百宴年菜」為主軸，傳香早年竹籬笆內的各種家鄉味。

文化局表示，活動當天民眾可索取食譜，在過年期間料理出美味應景的眷村年菜，例如市議員鍾淑英擅長的「衝菜」（也有人稱「冲菜」或「嗆菜」）與眷村媽媽林譽華的菜肉大餛飩、張麗珊的紅燒獅子頭和電鍋大餅，董玉微的紅燒肉、滷豬腳等，都讓人吮指留香。