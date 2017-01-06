〈北部〉孔蓋易打滑 頭份銀河路600米竟逾60個
〔記者許展溢／苗栗報導〕金屬製成人手孔蓋被稱騎士殺手，下雨易打滑，曾發生騎士因此喪命悲劇，苗栗縣頭份市銀河路至東興路早市擺攤路段，大約六百公尺就有超過六十個凹凸不平孔蓋，該路段是民眾上市場買菜必經之路，對照部分縣市早已地下化，部分市民斥責苗縣府曾說要實施路平政策，根本自打臉。苗縣府工務處表示，新鋪道路都要求全面地下化，舊有道路會規勸事業單位逐年進行。
房屋密集 民生管線需求增孔蓋多
附近居民指出，該路段早期因房屋密集，民生管線需求增，孔蓋才會多，但道路上的孔蓋長期輾壓變形，尤其雨天會打滑，時常發生自摔，認為相關單位應逐漸淘汰、地下化。
苗栗縣府︰地下化兩難 檢查變難
縣議員陳光軒說，服務處就在此路段，隨意拿尺測量發現不少高於或低於路面三公分變形狀況，抨擊苗縣府曾端「燈亮、路平、水溝清」政策，認為地下化是件大工程，確實也無法一次解決，但要路平就是要有所作為，縣府根本沒魄力願意逐步改善。
苗縣府水利處下水道科表示，孔蓋地下化政策很兩難，由於每月都會固定巡視是否有淤泥堆積情形，如地下化，將增加檢查難度，修繕時間也會拉長，屆時開開挖挖，勢必又影響居民生活品質。
此道路管轄單位的頭份市公所表示，孔蓋牽涉多處事業單位，如有任何狀況，都會協助發文，要求苗縣府商請相關單位到場會勘、修繕。
縣府工務處道路管理科指出，孔蓋地下化目標是近年配合中央政策，但中央並沒強制規定一定要全部落實，也沒補貼經費。針對新鋪設路段路面，都有要求管線單位配合地下化。
台電規劃科表示，近年已有編列預算在各處陸續展開孔蓋地下化施作工程，將孔蓋降低十五公分，路面再重新鋪平，已減少許多地面孔蓋。
將對管線單位道德勸說 要求改善
縣府工務處道路管理科強調，大多舊有道路上孔蓋，涉及多項複雜因素，地下化有一定難度，如銀河路就是很早期工程，目前只能對相關管線單位道德勸說，要求他們逐年編列預算改善。
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