〈北部〉（桃園）寒士尾牙認桌不足5成 善心者響應

2017-01-06

計畫22日席開200桌

〔記者李容萍／綜合報導〕由創世、華山、人安策略聯盟籌辦的寒士尾牙宴，預計廿二日在內壢後火車站廣場席開二百桌，宴請二千名街友、獨居長輩、清寒單親媽吃一頓暖食，眼見尾牙宴即將登場，認桌仍不足五成，洪門聖龍桃園一○八將總會長鄭守博昨天前往人安中壢站響應認桌七桌，也呼籲各界伸出援手，聚沙成塔，幫助弱勢享有一頓團圓暖食。

人安中壢平安站站長林康楚表示，「寒士尾牙」由發放卅個愛心便當開始，持續廿七年來以十道暖食、一個應急紅包，在全台溫暖近廿三萬寒士的心，今年的認桌遠不足五成，很感謝洪門聖龍桃園一○八將總會以行動支持，也期盼各界資助，中壢站電話：452-2113。

此外，楊梅區公所啟動低溫關懷弱勢民眾計畫，昨天提供一七九頂的毛帽，由各里里長轉贈里內獨居老人，區長姚敦明並為長者戴上毛帽，叮嚀務必要做好保暖。