〈北部〉高鐵通車10週年 桃園探索館開幕
〔記者李容萍／中壢報導〕台灣高鐵慶祝通車十週年，在桃園運務大樓新設的探索館昨天開幕，桃園市青埔高鐵特區發展促進會昨天下午也在旅客大廳進行高鐵列車集體創作「藝術快閃」，結合在地的繪畫、音樂、舞蹈、書法等藝術家與一百名志工及工作人員，合力完成以高鐵形狀為背景的長方形畫作，展現充滿藝術及熱鬧氣息的高鐵站。
地方「藝術快閃」慶生
高鐵通車十年，行控中心所在的桃園青埔特區居住人口不斷攀升，青埔居民們拒絕淪為名嘴口中的空城或鬼城，自組促進會籌劃「藝術快閃」為高鐵慶生，進行一場用樂聲串起悠揚，用舞蹈劃開歡樂的午後饗宴，居民們與畫家、書法家在短短廿分鐘內完成一幅十公尺寬、二公尺高的高鐵意象拼貼創作，為高鐵十週年慶留下難忘的回憶。
青埔高鐵特區發展促進會理事蕭安樺表示，青埔特區是個特別的新市鎮，這十年來在高鐵的加持下，周邊住戶愈來愈多，也吸引華泰名品城進駐，未來還有八景島水族館、市立美術館等重大建設，而即將通車的機場捷運更會讓青埔成為機場、高鐵、高速公路和捷運四線串連的重要城市，歡迎各地民眾一起來高鐵桃園站當鄰居。
昨天開幕的「台灣高鐵探索館」展出包括台灣鐵道ＢＯＴ史、台灣高鐵的誕生、700T高鐵列車的誕生、一日生活圈以及公開的密室—高鐵文史庫房等十九個主題。民眾走訪可以了解台灣及世界鐵路發展的歷程，也能看到一比一的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙以及許多珍貴的高鐵文物。
「台灣高鐵探索館」接受團體預約申請參觀，將由高鐵公司指派專人導覽介紹館內文物，參觀者可透過館內的先進科技與互動裝置，輕鬆了解有關高鐵的故事。
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