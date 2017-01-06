〈北部〉（桃園）擬明年改市立 國立高中職意願低

2017-01-06

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市九所國立高中職，最快可於明年全面改隸為市立學校，市府教育局長高安邦表示，與教育部已有初步共識，希望明年元旦能達成目標，但國立高中職的意願不高，還在持續協調。對此，市議員楊朝偉認為，市立高中職的行政員額編制遠不如國立高中，國立高中納入後恐會一市兩制，市立高中職更擔心資源被壓縮，應妥善規劃。

武陵高中校長 憂自由度降低

武陵高中校長林清波表示，教育部過去開放各國立高中職發展校際特色，一旦改為市立，要受教育局及地方民代的箝制，辦學環境變得複雜、校方自由度變低，教學品質恐將受到影響。他直言，為什麼升格直轄市就一定要將國立高中職全面改隸，更說：「菊姐、賴神有改嗎？」

桃園市有十一所國立高中職，其中中大壢中及北科附工因分別隸屬中央大學、台北科技大學而不會納入，預計包含武陵、桃園、陽明、內壢、楊梅、龍潭等高中及中壢高商、中壢家商、桃園啟智學校這九所學校會移交市府。

教育局表示，國立高中職改隸的時程還沒定案，市府與教育部初步討論，改隸後國立高中職的校園土地所有權仍屬教育部、校舍管理權交給教育局；移交後教育部每年會編列約十八億元經費補助市府，市府第一年也會自行編列約九億元預算支應，一○七年以後的教師退休金等費用由市府編列預算支應。

議員稱 新舊市立都怕資源減

楊朝偉指出，市立高中職的行政員額與國立高中職有很大的差距，譬如國立陽明高中有二四○七名學生、有廿五名行政職員、十四名工友，大園國際高中有一六六六名學生，卻只有十三名職員、沒有工友，未來教育局打算怎麼拉近差距？既有的資源是否會被壓縮？不僅市立高中職擔憂，國立高中職也惶惶不安。

教局：會爭取預算 拉近差距

高安邦表示，台中市政府成功將國立高中職改隸是相當正面的例子，希望桃園明年一月一號達成目標，未來國立、市立高中職的人事不會「一市兩制」，教育局會爭取預算、拉高市立高中職水準，更不會緊縮國立高中職的資源。對此，林清波忍不住「吐槽」說，看不到實際規劃、也無相關公文，教育局說再多，都只是空話。