〈北部〉花蓮市商圈騎樓難行 斥資1200萬整平

2017-01-06

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮市中山路等主要商圈道路，騎樓空間因店家自行增建，出現高低十五至四十五公分落差，影響行人安全，加上騎樓違建、車輛停放、違規使用等情形，使行動不便者須與車爭道，經多年爭取後，內政部營建署同意補助一千二百萬元，讓花蓮市區騎樓也能「路平」。

縣府建設處指出，騎樓是人行專用道未普遍化前，商業區道路主要的公共通行空間，花蓮市中山路、林森路及公園路等主要商圈道路騎樓，除了出現十五至四十五公分高低落差外，騎樓違建、車輛停放、違規使用等情形，也影響行人步行及身障者的安全。

縣府向內政部營建署提出的計畫，主要以整體平順為原則，創造友善的無障礙空間，施作範圍為花蓮市中山路（林森路至中央路）、公園路（中山路至三民街）、林森路（中山路至和平路）等，希望延伸商圈的無障礙環境，讓騎樓不僅可提供行人遮風避雨外，也讓商業活動不因下雨而中斷的功能。

建設處長陳泰昌表示，縣府對於騎樓的人行環境系統相當重視，未來將持續整建來改造市容，增加逛街人潮，不但可促進地方商業活動，並打造一個無障礙的人行空間，讓花蓮市成為通行無礙的現代化城市。