| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉英捷專案隨行 傳林聰賢準備入閣

2017-01-06

林：缺外交經驗 獲邀出訪見習

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕總統府七日將展開「英捷專案」，總統蔡英文將率團訪問中美洲友邦，前天公布參訪名單，宜蘭縣長林聰賢是唯一隨行的縣市長，外界揣測在為未來入閣做準備。林聰賢昨天受訪表示，因為地方缺乏外交經驗，所以才獲邀跟著出訪見習，外界不要有過多聯想。

總統蔡英文七日起參訪中南美洲邦交國，預計至十五日結束，將走訪宏都拉斯、瓜地馬拉、尼加拉瓜與薩爾瓦多等四國；獲邀隨同參訪的林聰賢，昨天參加國際獅子會物資捐贈記者會受訪時表示，兩週前就接獲總統府通知將加入參訪團，近期已開始準備行李，但對行程細節並不清楚，聽說要到機場聽取簡報才知道，一切尊重總統府安排，能夠獲邀見習是非常難得的經驗。

跟著總統參訪且是唯一隨行的縣市長，外界聯想林聰賢是否為了未來入閣做準備，有人傳是內政部長、也有人傳是交通部長。林說，他長年在地方缺乏外交經驗，所以才會獲邀見習，外界勿有過多聯想，參訪國家都是講西班牙語，他不擔心語言能力不足，這些都是學習的一部分。

蔡英文與林聰賢關係一直都很密切，二○一四年林爭取縣長連任，蔡英文多次站台力挺，林聰賢曾獲天下雜誌評鑑縣長第一名，蔡英文稱讚，宜蘭是綠色執政最成功的縣市；去年，蔡英文也多次造訪宜蘭，包含四月間的生態綠舟開幕、十月不老節預演等，加上這次進入總統府外交參訪團，外界盛傳林聰賢入閣之事，再度引起話題。

廣告
  • 宜蘭縣長林聰賢是總統府「英捷專案」唯一參與的縣市首長。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣長林聰賢是總統府「英捷專案」唯一參與的縣市首長。（記者林敬倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
兩年多12場補選 竹縣花300多萬

新竹縣一○三年五合一選舉的當選人中，有人因賄選案去職、病逝或患重症無法行使職權導致職務出缺。為此，新竹縣兩年多來花費三百多萬元，陸續舉辦十二場補選，但去年十二月二十六日過後，這些職務所剩任期不到一半，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：〈北部〉英捷專案隨行 傳林聰賢準備入閣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.