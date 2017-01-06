〈北部〉英捷專案隨行 傳林聰賢準備入閣
2017-01-06
林：缺外交經驗 獲邀出訪見習
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕總統府七日將展開「英捷專案」，總統蔡英文將率團訪問中美洲友邦，前天公布參訪名單，宜蘭縣長林聰賢是唯一隨行的縣市長，外界揣測在為未來入閣做準備。林聰賢昨天受訪表示，因為地方缺乏外交經驗，所以才獲邀跟著出訪見習，外界不要有過多聯想。
總統蔡英文七日起參訪中南美洲邦交國，預計至十五日結束，將走訪宏都拉斯、瓜地馬拉、尼加拉瓜與薩爾瓦多等四國；獲邀隨同參訪的林聰賢，昨天參加國際獅子會物資捐贈記者會受訪時表示，兩週前就接獲總統府通知將加入參訪團，近期已開始準備行李，但對行程細節並不清楚，聽說要到機場聽取簡報才知道，一切尊重總統府安排，能夠獲邀見習是非常難得的經驗。
跟著總統參訪且是唯一隨行的縣市長，外界聯想林聰賢是否為了未來入閣做準備，有人傳是內政部長、也有人傳是交通部長。林說，他長年在地方缺乏外交經驗，所以才會獲邀見習，外界勿有過多聯想，參訪國家都是講西班牙語，他不擔心語言能力不足，這些都是學習的一部分。
蔡英文與林聰賢關係一直都很密切，二○一四年林爭取縣長連任，蔡英文多次站台力挺，林聰賢曾獲天下雜誌評鑑縣長第一名，蔡英文稱讚，宜蘭是綠色執政最成功的縣市；去年，蔡英文也多次造訪宜蘭，包含四月間的生態綠舟開幕、十月不老節預演等，加上這次進入總統府外交參訪團，外界盛傳林聰賢入閣之事，再度引起話題。
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