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〈北部〉春節收垃圾 竹縣排定時程

2017-01-06

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府環保局表示，農曆春節期間，十三鄉鎮市除五峰鄉提早自除夕（廿七日）停收垃圾，其他鄉鎮市都是廿八日（大年初一）才開始停收，二月一日（大年初五）恢復正常收運。但北埔、橫山鄉清潔隊員，年假只休到一月卅日。

環保局表示，尖石鄉公所清潔隊從除夕到初三因採「收一停三」的模式運作，也就是除夕收完垃圾後連休三天，接著大年初四收運完公共場所和風景點垃圾後，二月一日又停收。

針對境內公共場所和風景區垃圾，多數鄉鎮市採取除夕當天和開年復班後加強收運的作法，連假期間都完全沒有收運。

不過關西、新埔兩鎮清潔隊，年假期間都有人機動待命、處理；橫山鄉公所則針對內灣風景區排定初二前往清運垃圾，以維護環境整潔，讓遊客留下好印象。

環保局另提醒湖口鄉民，如有巨大垃圾需要清運，必須提早在十三日到十九日期間打電話先向公所清潔隊預約。清潔隊受理後，再依排定時間在廿日到廿六日清運。

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春節收垃圾 竹縣排定時程

新竹縣政府環保局表示，農曆春節期間，十三鄉鎮市除五峰鄉提早自除夕（廿七日）停收垃圾，其他鄉鎮市都是廿八日（大年初一）才開始停收，二月一日（大年初五）恢復正常收運。但北埔、橫山鄉清潔隊員，年假只休到一月…

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