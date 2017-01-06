〈北部〉兩年多12場補選 竹縣花300多萬
2017-01-06
〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣一○三年五合一選舉的當選人中，有人因賄選案去職、病逝或患重症無法行使職權導致職務出缺。為此，新竹縣兩年多來花費三百多萬元，陸續舉辦十二場補選，但去年十二月二十六日過後，這些職務所剩任期不到一半，若出缺不再補選。
縣選委會表示，一○三年五合一選舉共選出縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表以及村里長。縣議員和鄉鎮市民代表當選人因故去職時，由同選區最高票落選人遞補，但同選區缺額達一半以上時，須辦理補選。
兩年多來，全縣共辦理十二場補選，場次之多，為過去所罕見。最後一場是將在二月二十五日舉辦的北埔鄉南興村長補選，原村長范明雄去年十二月初不幸因病過世。縣選委會表示，補選多的原因，主要是因為發生當選人在任期未過半下就病、死的情況。
不過，縣選委會表示，去年十二月二十六日過後，因任期剩下不到一半，未來村里長就算還有其他理由出缺，公所都可以直接派代，不用再補選。至於議會、代表會除非有特殊原因造成整體席次出缺過半，否則也不會補選。
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兩年多12場補選 竹縣花300多萬
新竹縣一○三年五合一選舉的當選人中，有人因賄選案去職、病逝或患重症無法行使職權導致職務出缺。為此，新竹縣兩年多來花費三百多萬元，陸續舉辦十二場補選，但去年十二月二十六日過後，這些職務所剩任期不到一半，…
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