〈北部〉交大遴選 加持七家新創企業

2017-01-06

〔記者洪美秀／竹市報導〕交大產業加速器中心風雲新創企業頒獎，首屆IAPS Award遴選出七家新創企業，每家都有進軍國際的技術與實力，而頂級創客空間Innomaker，結合新創培育區，設備齊全，提供創業團隊全方位服務，希望提升創業產能。

中心副主任林伯恒說，創客中心Innomaker由鴻海集團斥資六千萬元打造，有機構加工設備，還有雷射雕刻機、3D列印機，複合式銑床、鑽床、砂輪機等；可提供創客及新創公司試製、測試，三年多來培育近百家新創公司。

中心主任黃經堯表示，今年遴選出的七家新創企業，都深具潛力，其中數位無限軟體替客戶打造靈活、容易管理的雲平台，協助企業管理放上雲端資料；三鼎生技是台灣首家生物3D列印公司，產品有軟、硬組織重建醫材。

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