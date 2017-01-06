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〈北部〉交大遴選 加持七家新創企業

2017-01-06

〔記者洪美秀／竹市報導〕交大產業加速器中心風雲新創企業頒獎，首屆IAPS Award遴選出七家新創企業，每家都有進軍國際的技術與實力，而頂級創客空間Innomaker，結合新創培育區，設備齊全，提供創業團隊全方位服務，希望提升創業產能。

中心副主任林伯恒說，創客中心Innomaker由鴻海集團斥資六千萬元打造，有機構加工設備，還有雷射雕刻機、3D列印機，複合式銑床、鑽床、砂輪機等；可提供創客及新創公司試製、測試，三年多來培育近百家新創公司。

中心主任黃經堯表示，今年遴選出的七家新創企業，都深具潛力，其中數位無限軟體替客戶打造靈活、容易管理的雲平台，協助企業管理放上雲端資料；三鼎生技是台灣首家生物3D列印公司，產品有軟、硬組織重建醫材。

綠夾克是高爾夫管理服務平台，讓打者可擁有個人電子桿弟，可用科學精算方式開發出球場專屬的管理系統Golface；元盛生醫電子是以專業數據預測下一代美容產品趨勢，獨創可攜式穿戴美容檢測裝置，可追蹤膚質檢測紀錄，幫使用者更精準找到合適的商品。

酷設工坊是移動物聯網軟硬體整合， 打造智慧安全帽，內建攝影機記錄行車狀態，可連結手機藍芽，提升騎車安全及便利性。

社企是用智慧與科技創造全新身障就業機會，已開發出全世界第一套「身障人士專用的友善環境調查工具與雲端管理服務平台」；奧樂科技則建構手機醫療器材平台，打造行動醫療生態系統，跨業整合軟體、硬體到雲端伺服器的網路安全。

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  • 交大產業加速器中心啟用，提供創客更多創新空間研發，期許扶植更多台灣在地創新產業。（記者洪美秀攝）

    交大產業加速器中心啟用，提供創客更多創新空間研發，期許扶植更多台灣在地創新產業。（記者洪美秀攝）

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春節收垃圾 竹縣排定時程

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