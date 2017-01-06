〈北部〉苗栗鼓勵縣內升學 鮭魚回流獎學金會延續
2017-01-06
42名國中畢業生 獲縣長頒獎
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣府獎勵國中畢業績優生留在縣內升學，祭出高額獎助學金，實施「鮭魚回流」激勵方案，今年共有四十二名學生獲獎，苗栗縣長徐耀昌昨天頒發獎學金，共頒出三百一十四萬元，其中，私立建臺中學有十八名學生獲獎，全縣最多。建臺中學校長蔡文堂擔心縣府財政困窘，這項政策會停擺。徐耀昌表示，好的政策會延續下去。
苗縣府教育處說，九十六學年度開始推動「優秀國中畢業生就讀苗縣高中高職激勵方案」，獎學金發放標準包括九年級應屆畢業生參加國中教育會考成績五科都達精熟級A合計五個＋、作文五級分以上，每人頒發八萬元；五科都達精熟級A，且作文五級分以上，每人頒發三萬六千元。
在優秀運動員獎勵方面，應屆畢業生國中三年求學期間，曾代表苗栗縣參加全國中等學校運動會，或教育部、教育部體育署舉辦的全國甲組聯賽，獲得前三名成績者（含個人及團體），每人獎金八萬元。
會考考高分 李俊毅選讀苗中
今年有國中教育會考成績優異三十一人、運動成績績優十一人獲獎勵。國中會考全縣滿級分有三位，僅銅鑼文林國中畢業的李俊毅選擇就讀國立苗栗高中。
李俊毅國中七年級時打籃球左眼受傷，造成視網膜剝離，李俊毅說，苗中就學環境不錯，且留鄉升學可省去通勤住宿的不便，目前正按部就班充實自己，未來盼透過繁星計畫考醫學系當醫生醫治自己。
徐耀昌也期許同學們再接再厲，考取理想的國立大學院校，成為苗栗之光、國家有用之才。
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