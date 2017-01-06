〈北部〉一例一休缺人力 竹客擬減班

2017-01-06

〔記者洪美秀、彭健禮／竹苗報導〕因應一例一休政策上路，新竹客運將針對較偏遠路線或搭乘人數較少的班次進行檢討，不排除減班或取消路線， 票價部分則還在討論、規劃中 ；苗栗客運從去年就提早因應，陸續減班，目前駕駛員人力補足，廿四條路線正常排休，票價沒有調漲。

檢討偏遠路線 規劃調整票價

新竹客運副總黃文義說，一例一休上路，若要完全符合法令規定，還缺五十一名駕駛員，加班費及加班時數等限制，導致每年人事成本將增加兩千萬元到三千萬元。

黃文義說，一時之間無法招募到這麼多駕駛，因此新竹客運已針對較偏遠路線或搭乘人數較少班次進行檢討，不排除減班或取消路線，以節省人事成本。

黃文義說，目前新竹市區公車都不受影響，票價及路線仍維持正常，但公路及國道可能影響較大，像新竹市到竹東或新竹市到關西等跨縣市的公路及國道客運，可能因駕駛員的休息時間拉長及加班數不得超過等限制，會反映到票價上，但目前都還在討論規劃中，並未調整票價。

黃文義舉例說，以國道路線來說，交通部核定新竹到台北的票價是一百六十九元，但新竹客運都以優惠價一百卅元優惠給消費者，未來若因應人事成本，可能票價會調整，但並不算調漲票價，只是折扣數及優惠價格變低而已，絕不會超過核定的票價。

黃文義強調，目前都還在討論規劃，未來若可能調整票價，也會在交通部核准後才實施，會以對消費者影響最低為考量。

苗客去年即減班次 不漲票價

苗栗客運表示，去年因駕駛員人力不足及評估營運狀況後就已進行過三波減班，去年十月起，各路線離峰時段共減班卅六班次。其中新苗線減少十六班次、新南線減少十六班次，後龍外埔線減少四班次，候車時間增長，因影響南庄等偏鄉民眾日常採買、洽公、就診， 經協調，又回增兩班次。