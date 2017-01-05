〈南部〉國產雜糧 安定老農帶頭栽種

2017-01-05

天然方式種植 為食安把關

〔記者林孟婷／安定報導〕安定區農會推廣栽種國產雜糧，並推出「豆豆農」自有品牌，推廣、行銷國產紅豆、綠豆、黃豆及黑豆等雜糧，一群老農民帶頭加入，天然種植、堅持不使用落葉劑，並且人工採收，為民眾食安把關。

安定區蘇林里長王同域、王明貴、楊仗池及王朝順等人年齡都在七十歲左右，擁有卅多年栽種經驗，不論胡麻或雜糧穀物都難不倒這群農會的資深優良農民，他們響應「調整耕作制度活化農地計畫」，帶頭加入栽種國產雜糧行列，也希望能邀請更多在地農民、年輕人加入。

王同域說，用天然方式栽種雜糧，採收期需要大量人力，但他們堅持不使用落葉劑，「等到植株全部枯萎，再人工採收，這樣比較安心！」之後再以脫殼機脫豆、曬乾，交給農會。

王朝順說，種出來的紅豆在市場銷路不錯，東部、北部都有人下單購買，但數量有限，只能限量販售，人工採收也讓成本有所增加。

王明貴、楊仗池則說，農業人口普遍老化，年輕人投入有限，要吸引更多人願意投入農業，提高契作價格是考量的面向。