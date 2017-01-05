〈南部〉「飽」護弱勢 台南愛心廚房週六開張

2017-01-05

〔記者蔡文居／台南報導〕正德佛教慈善會創辦愛心廚房，長期提供低收入民眾免費用餐，正德慈善會昨天宣布，台南愛心廚房七日在中西區開幕，是全國第五家，未來每週一至週六免費為弱勢民眾供應午、晚餐。

正德佛教慈善會代表陳志昌說，未來五年預計在全台廣設一○八家愛心廚房，讓人人都能有基本的溫飽。台南愛心廚房位於中西區民生路二段一八一號。低收入戶民眾一律免費用餐，至於一般民眾用餐，則可隨喜捐助餐費。用餐時間為午餐上午十一點半至下午一點半，晚餐為下午五點半至七點。

台南市副議長郭信良、市議員陳怡珍與正德佛教慈善會、登陸愛心會團體昨天在台南市議會召開記者會（見上圖，記者蔡文居攝），宣布台南愛心廚房週六開幕，也推出「讓低收入戶好過年愛心賑米活動」。

郭信良說，賑米濟助安南區近一千二百戶低收入戶，廿二日上午在安南區安明路四段三○三之五號預計發放米一萬斤及米酒、玉米醬罐頭、沐浴禮盒、鹽、衛生紙等物資，希望大家共襄盛舉，讓安南區低收入戶在年關也能安心過好年。

週五在聖母廟 宴請低收戶

六日傍晚也在聖母廟前舉辦平安宴，席開六百桌，宴請全市低收入戶。