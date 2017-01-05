| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
紐約列車險出軌傷百人 朝人為因素調查
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉「飽」護弱勢 台南愛心廚房週六開張

2017-01-05

〔記者蔡文居／台南報導〕正德佛教慈善會創辦愛心廚房，長期提供低收入民眾免費用餐，正德慈善會昨天宣布，台南愛心廚房七日在中西區開幕，是全國第五家，未來每週一至週六免費為弱勢民眾供應午、晚餐。

正德佛教慈善會代表陳志昌說，未來五年預計在全台廣設一○八家愛心廚房，讓人人都能有基本的溫飽。台南愛心廚房位於中西區民生路二段一八一號。低收入戶民眾一律免費用餐，至於一般民眾用餐，則可隨喜捐助餐費。用餐時間為午餐上午十一點半至下午一點半，晚餐為下午五點半至七點。

台南市副議長郭信良、市議員陳怡珍與正德佛教慈善會、登陸愛心會團體昨天在台南市議會召開記者會（見上圖，記者蔡文居攝），宣布台南愛心廚房週六開幕，也推出「讓低收入戶好過年愛心賑米活動」。

郭信良說，賑米濟助安南區近一千二百戶低收入戶，廿二日上午在安南區安明路四段三○三之五號預計發放米一萬斤及米酒、玉米醬罐頭、沐浴禮盒、鹽、衛生紙等物資，希望大家共襄盛舉，讓安南區低收入戶在年關也能安心過好年。

週五在聖母廟 宴請低收戶

六日傍晚也在聖母廟前舉辦平安宴，席開六百桌，宴請全市低收入戶。

廣告
  • 台南市副議長郭信良、市議員陳怡珍與正德佛教慈善會等團體宣布台南愛心廚房將於週六開幕，並推出「讓低收入戶好過年愛心賑米活動」。（記者蔡文居攝）

    台南市副議長郭信良、市議員陳怡珍與正德佛教慈善會等團體宣布台南愛心廚房將於週六開幕，並推出「讓低收入戶好過年愛心賑米活動」。（記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
空污加劇 枋寮清晨見「晚霞」

民眾出門頻頻咳嗽這幾天天氣放晴，但冬日冷空氣沉降仍持續發生作用，空污無法散去，枋寮昨天清晨就見到類似「晚霞」詭異顏色，讓早晨出門運動、送小孩…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：〈南部〉「飽」護弱勢 台南愛心廚房週六開張


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.