〈南部〉成大文物館換裝 跨域多功能
林瑞明誦詩 不談香聯「冉冉」爭議
〔記者劉婉君／台南報導〕有近百年歷史的國立成功大學歷史文物館換新裝，昨天重啟，將成為大學與城市、國際、產業人文的鏈結，期能為台灣帶來更多人文創新。《賴和全集》主編林瑞明也出席重啟儀式，對於總統府春聯「自自冉冉」引發熱議，他說：「總統府還沒問過我的意見，我等總統府問。」
成大歷史文物館緊鄰有二百四十年歷史的小西門，原為日治時期軍用倉庫，也曾是文學院圖書館，一九七六年成為歷史文物館，一九七二年歷史系創立「史蹟勘考小組」，投入府城暨台灣史蹟踏查和文物蒐羅，並與美國哈佛大學燕京學社合作，進行台灣史研究。校方「創意三角洲：建構大學、城市、產業的鏈結」計畫去年獲得教育部補助，將文物館空間改造成人文跨域的教學、論壇及師生社群互動、展演、校內外藝文交流等多功能場域，賦予老建築新價值與使命。
重啟剪綵儀式由成大校長蘇慧貞、文學院院長陳玉女等人主持，配合二○二四年熱蘭遮城建城四百年，校方將推動跨域的「熱蘭遮城（ZADA）四百年研究」大型計畫，考古學研究所長劉益昌期能帶動大學、城市與國際之間的對話，建構新南方的台灣國際觀點，也將成大學生與台南連結在一起，從熱蘭遮城到府城再到成大，認識珍貴的台南文化資產，成為一輩子的想像。
林瑞明應邀吟誦作品「熱蘭遮城序詩」，他也說，對賴和的研究，就是開始於當年在成大獲得哈佛燕京學社的兩千美元補助，否則賴和在日治時代被視為問題人物，以前研究賴和並不合法。不過，對於「自自冉冉」爭論，以及國家教育研究院將討論是否列入教育部重編國語辭典，林瑞明說，總統府當初選用也沒通知他，現在也一直沒有問過他的意見，在總統府問他之前，不會對外表示意見。
楊翠抱不平 批挑小錯抹煞努力
國立東華大學華文文學系副教授楊翠三日在臉書發文，認為應該是當初《賴和全集》誤把「自自由由」打字打成「自自冉冉」。林瑞明是她的碩士論文指導老師，他以一生精力默默從事台灣文學研究，單單賴和研究就耗去廿年，研究路途中病倒，整理、編輯賴和手稿時，還在病中。「冉」沒校訂出來，本不是什麼大事，但台灣社會就是這樣，林瑞明努力了一輩子，沒人聞問，被找出一個小錯誤，就可能全數抹消。
楊翠昨天再說，確實也可能是賴和以其他語言發音，而非打字錯誤，如今已難考證出確定答案。看了國教院考慮編入典故的新聞，「天啊，拜託別再出來亂了。」希望春聯一事到此為止，二二八事件將七十週年，關心轉型正義的落實問題比較有意義。
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標題：〈南部〉成大文物館換裝 跨域多功能
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