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〈南部〉水圳變柚香廊道 麻豆新景點

2017-01-05

〔記者楊金城／麻豆報導〕麻豆區公所去年在嘉南大圳麻豆支線北側，打造一．六公里長的「浪漫柚香景觀廊道」，鋪步道、植栽、彩繪並設置照明，成為麻豆人散步休憩新去處，市長賴清德昨天視察營造成果，並種下文旦樹苗，象徵保「柚」今年平安順利。

賴清德稱讚麻豆區長林振祿很認真，是第一名的區長，一口答應公所提出的後續步道打造計畫，和公十一公園與麻豆國中打掉學校圍牆連成一個運動休閒園區，當場指示副市長吳宗榮支持公所，也詢問麻豆國中校長何政謀的意見，何答覆說學校會配合。

林振祿說，水利會同意公所使用水圳水利地，去年公所斥資七百五十萬元沿晉江里至總榮里總爺藝文中心約一．六公里長的水圳旁新建人行步道，植栽綠美化，並發動社區、學校彩繪。廊道平整筆直，沿途水色風光搭配兩旁柚園，景觀美不勝收，吸引不少人來散步、運動。

賴清德、吳宗榮和市府秘書長李孟諺、林振祿等人和鄉親先在景觀廊道旁的公十一公園種下文旦樹苗，再走一趟柚香景觀廊道。賴清德說，七百五十萬元建設費花得值得，並表態支持林振祿提案在北麻豆中排再建二百五十米長步道、新生南路人行道綠美化、公十一連結麻豆國中校園的計畫。

當地東角里長林釗洧說，浪漫柚香景觀廊道獲得區民讚賞，未來可串聯公十一公園。

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