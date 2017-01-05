〈南部〉修老宅整治綠川 再現新營風華

2017-01-05

〔記者王涵平／新營報導〕日治時期營造商本田三一宅列歷史建物完成修復，嘉南大圳支線「綠川廊道」也整治完成，市長賴清德昨日視察，期盼重現新營文化產業風華。

本田三一宅 將導入台日茶文化

台南市文化局說，相較於日治時期總督府與軍方官邸，本田三一宅邸不具官樣色彩，格局顯得自由活潑，室內空間「和洋折衷」，充分呈現日治時期的建築營造技術，也見證當時新營地區的發展及中產階級的生活空間。

文化局說，二戰後，本田三一宅邸由國民政府接收使用，曾做為台南縣政府職務宿舍，九十九年五月公告登錄為歷史建築，縣市合併後，市府營造新營美術園區廊道，以宅邸做為廊道東端入口節點，由文化資產管理處辦理宅邸修復工程。

賴清德關心歷史建物活化問題，文化局說，將由燦吉公司進駐，以博物館方式經營老宅空間，邀請大新營區藝文人才及團隊，協力發展、扎根在地藝文，導入台灣茶文化與日本茶道，實踐台日茶文化交流。

此外，新營美術園區的東半段（文化中心以東至大同路），鎖定綠川北街約一公里長的水圳簡稱「綠川廊道」進行景觀改造，園區及傳統聚落節點配置廣場，加強複層植栽配置，並結合社區參與式藝術，將居民作品點綴於園區，成為遊客自新營火車站散步到新營文化中心的新入口大道。