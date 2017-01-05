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〈南部〉修老宅整治綠川 再現新營風華

2017-01-05

〔記者王涵平／新營報導〕日治時期營造商本田三一宅列歷史建物完成修復，嘉南大圳支線「綠川廊道」也整治完成，市長賴清德昨日視察，期盼重現新營文化產業風華。

本田三一宅 將導入台日茶文化

台南市文化局說，相較於日治時期總督府與軍方官邸，本田三一宅邸不具官樣色彩，格局顯得自由活潑，室內空間「和洋折衷」，充分呈現日治時期的建築營造技術，也見證當時新營地區的發展及中產階級的生活空間。

文化局說，二戰後，本田三一宅邸由國民政府接收使用，曾做為台南縣政府職務宿舍，九十九年五月公告登錄為歷史建築，縣市合併後，市府營造新營美術園區廊道，以宅邸做為廊道東端入口節點，由文化資產管理處辦理宅邸修復工程。

賴清德關心歷史建物活化問題，文化局說，將由燦吉公司進駐，以博物館方式經營老宅空間，邀請大新營區藝文人才及團隊，協力發展、扎根在地藝文，導入台灣茶文化與日本茶道，實踐台日茶文化交流。

此外，新營美術園區的東半段（文化中心以東至大同路），鎖定綠川北街約一公里長的水圳簡稱「綠川廊道」進行景觀改造，園區及傳統聚落節點配置廣場，加強複層植栽配置，並結合社區參與式藝術，將居民作品點綴於園區，成為遊客自新營火車站散步到新營文化中心的新入口大道。

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  • 嘉南大圳支線「綠川廊道」整治完成，成為遊客自新營火車站散步到新營文化中心參與藝術活動的新入口大道。（記者王涵平攝）

    嘉南大圳支線「綠川廊道」整治完成，成為遊客自新營火車站散步到新營文化中心參與藝術活動的新入口大道。（記者王涵平攝）

  • 日治時期營造商本田三一宅列歷史建築完成修復，日後將以博物館方式經營，引進台、日茶道文化。（記者王涵平攝）

    日治時期營造商本田三一宅列歷史建築完成修復，日後將以博物館方式經營，引進台、日茶道文化。（記者王涵平攝）

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