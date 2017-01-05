| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
紐約列車險出軌傷百人 朝人為因素調查
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉醫院設智慧教室 高醫病童開心學習

2017-01-05

〔記者方志賢／高雄報導〕高醫大附設醫院與台灣三星電子攜手，打造全台首間醫院的「智慧教室」，利用電視及平板提供護理衛教、床邊教學的輔助教具，搭配音樂與動態圖像，增添學習的樂趣，讓病童學習不中斷，暫時忘卻身體病痛。

高醫大附設醫院院長鍾飲文、高醫小兒科主任戴任恭及台灣三星企業解決方案事業部總經理吳昇奇昨共同宣布「智慧教室in Hospital」正式啟用，現場安排病童實際操作擴增實境遊戲，利用平板科技把故事書上恐龍變成立體，不僅能聽到恐龍叫聲，還可跳上平板移動，趣味十足。

鍾飲文表示，去年四月，一名十五歲少年罹患急性淋巴白血病，到高醫住院化療，未發病前，少年喜愛探訪特色廟宇，並以手機拍下美麗畫面，即使住院化療，仍喜愛透過手機鏡頭記錄美好時光，為完成少年的心願，高醫與喜願協會聯繫台灣三星，贈送少年一支以照相功能為長的手機，受到少年故事的啟發，高醫與三星合作打造全台首間「智慧教室in Hospital」。

吳昇奇說，台灣三星在全國十五所學校設有「智慧教室」，這次首度選在醫院成立，分別在五樓兒童病房及十樓癌症兒童病房的功能室打造數位學習空間，並捐贈四十台平板、兩台平板充電車及兩台五十五吋電視。

戴任恭指出，兒童罹患癌症，需要不斷進出醫院，甚至被迫以醫院為家，「智慧教室」利用電視及平板，增加衛教學習成效，讓病童在接受治療時，不因身體狀況及場域限制，仍能在病房內持續學習。

廣告
  • 高醫打造全台首間醫院「智慧教室」，透過電視及平板增添學習的樂趣。（記者方志賢攝）

    高醫打造全台首間醫院「智慧教室」，透過電視及平板增添學習的樂趣。（記者方志賢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
空污加劇 枋寮清晨見「晚霞」

民眾出門頻頻咳嗽這幾天天氣放晴，但冬日冷空氣沉降仍持續發生作用，空污無法散去，枋寮昨天清晨就見到類似「晚霞」詭異顏色，讓早晨出門運動、送小孩…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：〈南部〉醫院設智慧教室 高醫病童開心學習


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.