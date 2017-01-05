〈南部〉醫院設智慧教室 高醫病童開心學習

2017-01-05

〔記者方志賢／高雄報導〕高醫大附設醫院與台灣三星電子攜手，打造全台首間醫院的「智慧教室」，利用電視及平板提供護理衛教、床邊教學的輔助教具，搭配音樂與動態圖像，增添學習的樂趣，讓病童學習不中斷，暫時忘卻身體病痛。

高醫大附設醫院院長鍾飲文、高醫小兒科主任戴任恭及台灣三星企業解決方案事業部總經理吳昇奇昨共同宣布「智慧教室in Hospital」正式啟用，現場安排病童實際操作擴增實境遊戲，利用平板科技把故事書上恐龍變成立體，不僅能聽到恐龍叫聲，還可跳上平板移動，趣味十足。

鍾飲文表示，去年四月，一名十五歲少年罹患急性淋巴白血病，到高醫住院化療，未發病前，少年喜愛探訪特色廟宇，並以手機拍下美麗畫面，即使住院化療，仍喜愛透過手機鏡頭記錄美好時光，為完成少年的心願，高醫與喜願協會聯繫台灣三星，贈送少年一支以照相功能為長的手機，受到少年故事的啟發，高醫與三星合作打造全台首間「智慧教室in Hospital」。

吳昇奇說，台灣三星在全國十五所學校設有「智慧教室」，這次首度選在醫院成立，分別在五樓兒童病房及十樓癌症兒童病房的功能室打造數位學習空間，並捐贈四十台平板、兩台平板充電車及兩台五十五吋電視。

戴任恭指出，兒童罹患癌症，需要不斷進出醫院，甚至被迫以醫院為家，「智慧教室」利用電視及平板，增加衛教學習成效，讓病童在接受治療時，不因身體狀況及場域限制，仍能在病房內持續學習。