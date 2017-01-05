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〈南部〉捕捉屠宰鬼蝠魟 船主送漁業署嚴辦

2017-01-05

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市府昨天凌晨三點半突襲檢查前鎮漁港，找出捕撈鬼蝠魟漁船，船主坦承誤捉，將面臨三萬至十五萬罰鍰。

網友PO獵殺支解鬼蝠魟照片引起輿論撻伐，高雄市海洋局昨天（四日）凌晨突檢前鎮漁港。局長王端仁表示，找到臉書當事人當天PO文攤商，循線找出船主，捕獲鬼蝠魟未依規定通報海洋局、漁業署或海洋大學等委託學術機構，依法送交漁業署嚴辦。

涉案漁船為高雄籍旗津船隻，船主已坦承誤捉。王端仁說，已要求前鎮、茄萣、林園中芸等管轄漁港及各魚市場落實通報機制。

鬼蝠魟被世界自然保育聯盟列為瀕危物種，網友本月張貼屠宰兩尾鬼蝠魟照片，標註拍攝地點為高雄前鎮漁港，魚屍血淋淋地躺在市場任人宰割，民眾上前合影，引起輿論撻伐。

漁業署副署長黃鴻燕說，一○五年五月公告「鬼蝠魟漁獲管制措施」，漁民捕獲鬼蝠魟必須主動通報，違者將依漁業法第六十五條第六款規定，處新台幣三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。

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  • 漁業署公告捕獲需通報蝠類等海洋生物。（取自漁業署網站）

    漁業署公告捕獲需通報蝠類等海洋生物。（取自漁業署網站）

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