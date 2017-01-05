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〈南部〉勞工局辦九場徵才 逾千職缺尋人

2017-01-05

〔記者黃良傑／高雄報導〕一○六年一月的第一週，為協助待業者儘快找到理想工作，高市勞工局訓練就業中心從四日至六日，舉辦九場徵才活動，共有一千零九十九個職缺，待業民眾可以踴躍參加。

楠梓就服站昨日有「華騰國際科技、樂家庭居家清潔、慶達科技、燁聯鋼鐵」招募八十二名品檢員、居家服務員、天車手；三民就服站有頎邦科技、保時潔清潔公司等，徵才九十九名產線技術員、駐點清潔員等；另岡山就服站也有乘寬工業、舜倡發企業、奇美食品、順遠工程等二百卅個職缺。

五日共有三場徵才活動，包括高登意象創意整合行銷公司、旺詮公司、陸潔公司、先鋒保全，將在左營就服站徵求一百五十三名儲備幹部，以及醫院清潔員、保全員與操作工等職缺。

同時間鳳山就服站也有大鎪科技、旗津窯文化藝術、安得蘆食品、米寶餐飲等公司招募四十八名操作工；五權里活動中心有「中鋼保全、台灣典範、晶城環保、永記塑膠」釋出一百五十三個工作機會。

六日上午九時卅分前鎮就服站，將有大魯閣、高雄空廚、同安企業、齊家保全徵求一百四十五名寒假工讀生、堆高機操作員、社區主任及安管員等職務；同日下午二時大明食品、順昶塑膠、峻發機械、漢林環保科技也會在鳳山就服站招募七十五人。

六日晚間六時卅分，更將舉辦今年首場夜間徵才，包括晉欣食品、台糖、斑鳩的窩等業者，在台糖量販店楠梓店徵才一百零三名員工。訓就中心持續辦理多元化的徵才活動，媒合民眾順利就業，讓雇主找到好人才；各場次徵才資訊可上訓就中心網站（http://www.ktec.gov.tw）「電子履歷」專區查詢，或電洽：733-0823轉408。

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