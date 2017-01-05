〈南部〉麗星郵輪今年重返高雄 擬34艘次
〔記者葛祐豪／高雄報導〕麗星郵輪去年因船隊調整，不停靠高雄港，使得高雄港全年僅二十四艘次郵輪靠港；麗星郵輪昨表示，今年將重返高雄，安排了三十四艘次，並首度嘗試以馬尼拉、香港、高雄做為三方母港。
高雄市近年推展郵輪觀光，希望打造成「郵輪母港」，但去年受麗星郵輪不停靠高雄港等因素影響，全年僅二十四艘次（十二航次）靠港，比前幾年大幅衰退六、七成。
在市府海洋局、觀光局與台灣港務公司的努力下，麗星郵輪決定今年重返高雄，該公司總裁洪茂林昨天拜會副市長史哲，洽談在新政府推動新南下政策下，重返高雄港的計畫。
海洋局長王端仁說，麗星郵輪今年有新郵輪下水，三至五月將安排三十四艘次（十七航次）郵輪靠泊高雄港，預估可帶來約三萬名旅客。
以馬尼拉、香港、高雄 做為三方母港
王端仁強調，麗星郵輪今年重返高雄的意義，在於首度嘗試以馬尼拉、香港、高雄做為三方母港的基地，佬沃為掛靠港，行駛六天行程。
台灣港務公司總經理郭添貴說，根據預報，今年高雄港至少有八十二艘次郵輪靠港，預估進出港可達十萬人次。港務公司今年將與桃園機場、小港機場合作，推動搭飛機進台灣、搭郵輪離開（或搭郵輪進台灣、搭機離開）的旅遊行程。
麗星郵輪也評估去年十一月首航的「雲頂夢號」，將目前廣州、香港和三亞航線延伸至高雄，另將於今年十一月問世的頂級郵輪「世界夢號」、六星級水晶郵輪旗下「尚寧號」、「合韻號」等，未來也有機會以高雄為母港。
除了麗星郵輪，世界第一大郵輪集團嘉年華集團旗下的公主郵輪，今年也將以高雄為母港，十月份安排了十二艘次（六航次），航程包含東北亞的日本、東南亞的香港、下龍灣。
台灣港務公司統計，台灣每年有廿二萬八千人搭乘郵輪，在亞洲僅次於中國，但大多在基隆港搭乘，因此基隆港全年有五六○艘次（二八○航次）郵輪靠港，未來目標是推動台灣的雙母港。
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