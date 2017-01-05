〈南部〉【高雄過好年】三鳳中街南北貨 價格多持平

2017-01-05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄過好年，十大商圈將陸續舉辦促銷活動，知名的三鳳中街南北貨價格，今年除了干貝、烏魚子各漲了一成五，其餘多持平。

高雄市經發局昨天為「二○一七高雄過好年」活動造勢，串連三鳳中街、光華夜市、忠孝夜市、興中夜市、六合夜市及新堀江、南華、後驛、新鹽埕、青年路等十大商圈，共同舉辦年節活動。

僅干貝、烏魚子各漲一成五

民眾最關心今年的年貨價格，三鳳中街管委會創會長伍進昌說，烏魚子分野生和養殖，今年野生很晚才抓到，養殖的因為暖冬、長不太大，所以干貝和烏魚子今年平均漲幅一成五，因大小不一，所以價格落差大，干貝一斤介於一千三百至四千多元，烏魚子一斤介於一千八百至三千八百元。

其他如蝦米、 香菇 、魷魚絲、 堅果等南北貨，今年的零售價大都持平。

擔心六合夜市天價烏魚膘事件重演，伍進昌提醒消費者，三鳳中街的老店都算斤，但有些新店則以一百克算，六百克才等於一台斤，以克計算不見得較便宜，呼籲民眾先問清楚計價方式，以免產生誤會。

市長陳菊將於一月八日下午四點半，在三鳳中街發送金雞小紅包，背面還加上「二○一七高雄過好年」QR code，民眾不只可拿紅包，掃描QR code下載「高雄雄好康APP」，還可以拿好禮，首次下載禮有百貨禮券、知名品牌手機及限量版的一卡通紀念卡等。

經發局表示，高雄過好年活動將持續到二月一日，只要有高雄地區不限金額的消費發票或店家抽獎券，就有機會抽中價值超過八十萬元的休旅車，還有機車、iPhone7等好禮，獎品總值達五百萬元。