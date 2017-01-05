〈南部〉2米黃金蟒 新園捕獲「大蟲」

2017-01-05

屏東縣新園鄉某工廠日前遭1尾長達210公分、直徑約10公分寬、重達5公斤的黃金蟒闖入，民眾經過時，發現有龐然大物從腳上「輾過」，嚇得趕緊報案。消防人員說，這尾黃金蟒過於巨大，捕蛇夾也無法發揮功能，最後是利用手電筒燈光照射才順利捕捉，研判應是飼主棄養，已廣播協尋。（圖：記者陳彥廷翻攝，文：記者陳彥廷）