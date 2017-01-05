| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
紐約列車車禍 百餘人傷
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉2米黃金蟒 新園捕獲「大蟲」

2017-01-05

屏東縣新園鄉某工廠日前遭1尾長達210公分、直徑約10公分寬、重達5公斤的黃金蟒闖入，民眾經過時，發現有龐然大物從腳上「輾過」，嚇得趕緊報案。消防人員說，這尾黃金蟒過於巨大，捕蛇夾也無法發揮功能，最後是利用手電筒燈光照射才順利捕捉，研判應是飼主棄養，已廣播協尋。（圖：記者陳彥廷翻攝，文：記者陳彥廷）

廣告
  • 屏東縣新園鄉某工廠日前遭1尾長達210公分、直徑約10公分寬、重達5公斤的黃金蟒闖入，民眾經過時，發現有龐然大物從腳上「輾過」，嚇得趕緊報案。消防人員說，這尾黃金蟒過於巨大，捕蛇夾也無法發揮功能，最後是利用手電筒燈光照射才順利捕捉，研判應是飼主棄養，已廣播協尋。 （圖：記者陳彥廷翻攝，文：記者陳彥廷）

    屏東縣新園鄉某工廠日前遭1尾長達210公分、直徑約10公分寬、重達5公斤的黃金蟒闖入，民眾經過時，發現有龐然大物從腳上「輾過」，嚇得趕緊報案。消防人員說，這尾黃金蟒過於巨大，捕蛇夾也無法發揮功能，最後是利用手電筒燈光照射才順利捕捉，研判應是飼主棄養，已廣播協尋。 （圖：記者陳彥廷翻攝，文：記者陳彥廷）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
空污加劇 枋寮清晨見「晚霞」

民眾出門頻頻咳嗽這幾天天氣放晴，但冬日冷空氣沉降仍持續發生作用，空污無法散去，枋寮昨天清晨就見到類似「晚霞」詭異顏色，讓早晨出門運動、送小孩…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：〈南部〉2米黃金蟒 新園捕獲「大蟲」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.