〈南部〉《張重金花10年完成三部曲》漫畫說六堆客家史「碧血丹青」發表

2017-01-05

〔記者葉永騫／屏東報導〕描寫六堆客家重要史實的第三部漫畫「碧血丹青」昨天新書發表，以十年時間完成客家三部曲的屏東大學文創系助理教授兼漫畫家張重金說，希望透過漫畫讓學子更了解客家文史，並期望能將這部史實拍成電影。

張重金花了十年的時間蒐集，完成六堆客家重要史實漫畫三部曲，昨天發表第三部漫畫「碧血丹青」，並在屏東美術館展出漫畫文創特展。他在第一部所寫的是朱一貴事件，第二部則林爽文事件，第三部是乙未戰爭抗日事件「碧血丹青」的故事，將三百年重要史實完整呈現。

張重金說，第三部曲「碧血丹青」寫的是六堆客家先民的浴血奮戰，是台灣抗日最後一役，從佳冬步月樓戰役到長治火燒庄，六堆客家打了一場明知不會勝利的戰役，英勇悲壯的精神不亞於電影「賽德克巴萊」，他希望有一天也能拍成電影。