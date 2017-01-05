〈南部〉以價制量獲利增 鵝鑾鼻、貓鼻頭去年多賺3千萬

2017-01-05

門票漲 2園區人數減少

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕墾丁鵝鑾鼻公園及貓鼻頭公園，去年初分別調漲價格及新設收費，當地業者擔心嚇跑遊客，但根據墾管處剛出爐的統計資料，兩個園區人數雖減少，但獲利大增三千萬元。墾管處正研究「一票玩到底」，讓遊客分散到各景點旅遊，避免環境承載量過高。

鵝鑾鼻公園門票售價，去年起全票由四十元調至六十元，貓鼻頭首度收費三十元，兩處景點去年遊客人數都下滑，但去年門票收入合計九千七百餘萬元，比前年增加三千萬元。

墾管處擬推一票玩到底

墾管處處長劉培東說，國家公園收費是政府的方向，墾丁國家公園部分景點湧入過多遊客，近年推廣社區旅遊及生態區收費導覽有成，考慮首創國家公園「一票玩到底」的概念。

劉培東表示，對比鵝、貓兩園區一年百萬的參訪人次，目前園區內的龍鑾潭自然中心及瓊麻館展示區相對冷門，未來將把熱門園區搭配冷門園區，並搭配社區體驗遊程及無動力水上活動，讓遊客看到更多墾丁國家公園之美。