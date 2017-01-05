〈南部〉台東火車站前 10日起分流管制

2017-01-05

〔記者陳賢義／台東報導〕台東火車站前動線紊亂，計程車、自小客車及機車爭道搶行情況頻頻，台東縣道安會報為解決現況，決議十日起實施分流，進站右側車道規劃為下客區，專供民眾送旅客搭火車下車以及計程車排班使用，空車禁駛入。台東警分局長陳膺方籲用路人遵守，勿圖一時方便受罰。

人車爭道、汽機車違停，警方取締違規火力全開，但貪圖方便的用路人依舊我行我素，為解決火車站前動線問題，台東縣道安會報日前商討，決定自十日實施分流。

台東警分局表示，經勸導無效者，將依道路交通管理處罰條例第六十條第二項第二款「不遵守公路或警察機關，依第五條規定所發布之命令。」規定稽查取締，也將針對週邊汽、機車有違規停放情事一併加強取締，確保交通順暢。

陳膺方呼籲，台東火車站是重要門面，用路人切莫貪圖一時方便而造成他人不便，該分局將自實施日起加強執法。