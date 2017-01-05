〈南部〉比往年晚2週 台東返鄉專車21日開賣
2017-01-05
配合台鐵實名制 當天晚間7時開放
〔記者張存薇／台東報導〕台鐵春節東部幹線五日凌晨開賣，不少民眾熬夜搶票不成功，寄望搶台東縣春節返鄉專車車票，今年配合台鐵實名制火車票廿一日開賣，台東縣返鄉專車也要等到廿一日晚間七時才開放網路訂位，比以往晚了兩星期開賣。民眾大嘆，搞定過年車票，要等很久！
台鐵東部幹線春節車票今天凌晨開搶，熱門班次又是「秒殺」，台鐵花東實名制班次預計廿一日早上六時起開放身分證U、V字頭及去年十二月一日前設籍花東縣民網路訂票；至於台東縣春節返鄉車票，縣府民政處指出，配合台鐵訂票作業系統，於廿一日晚間七時開放網路訂票。
台東縣春節返鄉專車往年搭乘率都超過九成，今年東部春節火車「分三階段」搶票，民眾無奈，只希望儘早確定買到車票，好規劃行程。
小年夜、除夕共3班 初四、初五共3班
民政處指出，台東縣春節返鄉專車仍限身份證V字開頭或設籍台東縣民搭乘，全票六百元、半票三百元，每列次有三百六十六個座位，訂票網址http://htrain.taitung.gov.tw。
台東縣春節返鄉專車廿六日小年夜當天為普悠瑪五九四六車次，晚間六時卅分從樹林發車，經台北、玉里、池上、關山、鹿野，晚間十一時十二分抵台東站；廿七日除夕當天為上午九時十四分普悠瑪五九四二車次、中午十二時六分太魯閣五九四四車次，抵台東時間分別為下午一時卅四分、四時五十分。
返工專車均為普悠瑪號，分別為卅一日下午一時五九四五車次台東發車，傍晚五時四十二分抵樹林站；二月一日早上十時十分發車的五九四三車次，及下午一時發車的五九四五車次。
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