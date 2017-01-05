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〈南部〉《焦點評論》便捷與慢遊

2017-01-05

台南市政府不同局處昨天多箭齊發，不論是跨新營、鹽水、後壁等三區的糖鐵自行車道，或是交通局要趕在春節前於市區增設T-Bike的設置站點，乃至於捷運二期路網可行性研究經費將爭取，打通交通任督二脈，不論是快捷或是慢遊，都各有亮點。

目前各縣市中，捷運的設置各有先後，台南在賴清德市長要求及交通局長張政源的督促下，優先路網可行性研究報告已提送交通部審議，今年將爭取二期路網可行性研究經費，如果期程順利，按部就班迎頭趕上，也是指日可待。

而在此之前，台南的公共自行車租賃雖然相較於其他多個都會區也是起步較晚，不過台南古蹟舊城，其實相當適合自行車慢遊、漫遊，一旦所有租賃點建置完成，相信對交通及旅遊，都有正向效益。

相較之下，昨天公布的糖鐵自行車道雙環三核心迴路漫遊旅程，恐怕則是其他縣市較少看到的特色規劃，因應糖業沒落後，將包括鹽水舊火車站、南紙社區卸鹽台、新營鐵支路花園、天鵝湖及後壁菁寮老街等重新串連規劃形成自行車道，也是一大特色。

不過，如果目前已有部份啟用路段民眾反映地處偏僻，雜草與路燈等維護問題，恐怕就必須相關管理跟上腳步，讓這條兼具交通及觀光功能的新政策，獲得更好的口碑。（記者唐在馨）

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