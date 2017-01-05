〈南部〉台南》拚蓋捷運 爭取2期路網研究經費

2017-01-05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕先進運輸系統是現代化城市的象徵，台南市交通局將全市整體路網劃分為優先路網、二期路網及未來路網三階段建置，優先路網可行性研究報告已提送交通部審議，今年將爭取二期路網可行性研究經費，逐步建構適合台南地區特性的捷運系統。

交通局說，興建捷運系統自可行性研究至通車，期程至少需十年以上，前置作業必須及早啟動，務實謹慎地分階段建置全市整體路網，逐步落實推動大台南捷運系統。

第二期路網包括橘線：高鐵台南站─新市新站，十八．五公里，行經新市區、新化區、歸仁區；紅線：和順轉運站─高捷大湖站，廿五．六公里，行經安南區、永康區、北區、中西區、南區、仁德區；綠線延伸線：平實轉運站─歸仁（大埔），五．五公里，行經東區、永康區；黃線：新營火車站─岸內糖廠，八．八公里，行經新營區、鹽水區。

交通局說，在先進運輸系統尚未完成前，縱貫南北有十七座車站的台鐵就是南市「第一條捷運」，因此持續改善台鐵車站前轉乘設施，去年完成林鳳營、新市及後壁等三站，今年將辦理永康、隆田車站改善工程，讓大台南公車與台鐵轉乘無縫接軌。

此外，強化「公車捷運化」，提升大台南公車行駛速率及準點度，首創於無公車專用道上採用優先號誌系統，已有綠、紅、藍幹線公車上路，今年將接續橘、棕、黃幹線公車優先號誌系統建置。