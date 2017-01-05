〈南部〉台南》騎T-Bike逛市區、古蹟 農曆年前增10站

2017-01-05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕交通局推動台南公共自行車T-Bike，趕農曆過年觀光熱潮，將在市區及古蹟密集周邊增設十個站點，方便遊客就近騎乘，同時打響T-Bike知名度。

交通局說，T-Bike去年八月上路，至今不到半年就超過三萬使用人次，元旦假期一月一日至二日平均周轉率四．五八次，是去年十二月假日平均二．二次的一．六倍，假日使用率明顯成長。

T-Bike營運初期已有台南都會公園、奇美博物館、台南科學園區等周邊地區共十個站點，今年將增加四十個，擴充至五十個站點。為了迎接農曆行春人潮，交通局先趕設其中十個站點，包括市立美術館、赤崁樓、延平郡王祠、體育公園、民生路臨時停車場等處，上架三百廿部新車。

交通局說，台南適合慢活休閒，許多小吃美食與古蹟隱身巷弄間，「開車就容易錯過」，新T-Bike站點除了考量站點腹地夠，也選在停車場便利或古蹟鄰近區，方便遊客騎乘，穿梭巷弄。

「嗶」悠遊卡也可租借

交通局說，騎乘T-Bike除了可使用信用卡、一卡通（市民卡），今年起還多了悠遊卡，台南也是南部唯一能使用悠遊卡租借公共自行車的城市，歡迎大家來「嗶」卡快樂行！